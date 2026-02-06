Βερολίνο: Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο λόγω μαύρου πάγου

Το αεροδρόμιο Βερολίνου / Βρανδεμβούργου παραμένει κλειστό σήμερα το πρωί, καθώς κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να απογειωθεί εξαιτίας μαύρου πάγου και επίμονης παγωμένης βροχής, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Εξαιτίας μαύρου πάγου και της παγωμένης βροχής που συνεχίζεται, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή απογειώσεις ούτε προσγειώσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Η ίδια πρόσθεσε πως τα πληρώματα εδάφους του αεροδρομίου κατέβαλαν προσπάθειες στη διάρκεια της νύκτας για να ξεπαγώσουν την πίστα του αεροδρομίου και τους άλλους χώρους του στους οποίους επιχειρούν, χωρίς όμως επιτυχία και οι επιφάνειες είναι σήμερα εξαιρετικά ολισθηρές.

Παραμένει ασαφές πότε οι πτήσεις θα μπορέσουν να επαναληφθούν.

Οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο είχαν ήδη ανασταλεί χθες, Πέμπτη, το βράδυ λόγω του μαύρου πάγου.

