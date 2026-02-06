Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ξεκίνησε έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ λόγω υποψιών για «σοβαρή διαφθορά», οι οποίες σχετίζονται με τους δεσμούς που διατηρούσε κατά το παρελθόν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της νορβηγικής εφημερίδας Verdens Gang, που επικαλείται έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ είχε ζητήσει από τον Έπσταϊν να εγγυηθεί για την αγορά ενός διαμερίσματος, χωρίς να είναι γνωστή η έκβαση.

Ο Γιάγκλαντ, ο οποίος έχει διατελέσει επίσης πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης (2009-2015) και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009-2019), είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη το 2018, καθώς και σε διαμέρισμά του στο Παρίσι το 2015 και το 2018, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

Ο πρώην πρωθυπουργός και η οικογένειά του σχεδίαζαν επίσης να ταξιδέψουν στο νησί του Έπσταϊν το 2014, όμως οι διακοπές αυτές τελικά ακυρώθηκαν.

Παραβίαση των δεοντολογικών κανονισμών της επιτροπής Νομπελ

Το Ινστιτούτο Νόμπελ δήλωσε την Τετάρτη ότι εάν ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και μέλος της Επιτροπής Νόμπελ, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, έλαβε οικονομικά οφέλη από τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν, αυτό θα συνιστούσε παραβίαση των δεοντολογικών κανονισμών της επιτροπής.

«Εάν ισχύει ότι ο Θόρμπιορν Γιάγκλαντ έλαβε σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον Τζέφρι Έπσταϊν, αυτό θα συνιστούσε παραβίαση των δεοντολογικών μας κανονισμών», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ, σε συνέντευξη Τύπου στο Όσλο, σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Ο Χάρπβικεν τόνισε, ωστόσο, ότι το ινστιτούτο δεν θέλει να προδικάσει το θέμα, σημειώνοντας ότι ο Γιάγκλαντ δεν έχει δώσει πλήρη εικόνα της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

«Θα περιμένουμε, φυσικά, τη δήλωσή του πριν καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα σε αυτήν την υπόθεση», είπε.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών πάντως, γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης να άρει την ασυλία που έχει ο Γιάγκλαντ ως πρώην επικεφαλής του Οργανισμού.

