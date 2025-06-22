Καθώς πολλοί προοδευτικοί βουλευτές των ΗΠΑ καταδίκασαν την απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν, ο κορυφαίος αξιωματούχος του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο, Τσακ Σούμερ, δεν έχει ακόμη κάνει δηλώσεις σχετικά με τις επιθέσεις.

Με αρκετή καθυστέρηση, ήρθε η ανάρτηση-δήλωση του Αξιωματούχου των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ παραπλάνησε τη χώρα σχετικά με τις προθέσεις του, χωρίς να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου για τη χρήση στρατιωτικής βίας.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το 65% των ανθρώπων που ταυτίζονται με το Δημοκρατικό Κόμμα είναι αντίθετοι με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν, με μόνο το 15% να τάσσεται υπέρ.

Δείτε αναλυτικά τις πρώτες αντιδράσεις των βουλευτών των ΗΠΑ, μετά την Αμερικανική επίθεση:

Η «σωστή» απόφαση

Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ συνεχάρη τον Τραμπ λέγοντας ότι «πήρε τη σωστή απόφαση».

«Το καθεστώς του Ιράν το αξίζει», κατέληξε.

Good. This was the right call. The regime deserves it.

Well done, President @realDonaldTrump.



To my fellow citizens: We have the best Air Force in the world. It makes me so proud.



Fly, Fight, Win. https://t.co/1FFmN31LPY — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 22, 2025

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι ο Τραμπ έλαβε μια «σκόπιμη» και «σωστή» απόφαση να εξαλείψει την «υπαρξιακή απειλή» που θέτει το Ιράν.

Our commander-in-chief has made a deliberate —and correct— decision to eliminate the existential threat posed by the Iranian regime. We now have very serious choices ahead to provide security for our citizens and our allies and stability for the middle-east. Well-done to our… — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) June 22, 2025

«Ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα»

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι να λέει «αυτό δεν είναι Συνταγματικό».

This is not Constitutional. https://t.co/EU3fS5jcwb — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 21, 2025

Η Σάρα Τζέικομπς, Δημοκρατική εκπρόσωπος της Καλιφόρνια, ανέφερε ότι οι επιθέσεις αποτελούν «μια κλιμάκωση που κινδυνεύει να φέρει τις ΗΠΑ σε έναν ακόμη ατελείωτο και θανατηφόρο πόλεμο».

Trump’s strikes against Iran are not only unconstitutional, but an escalation that risks bringing the U.S. into another endless and deadly war. https://t.co/vytYLtFQow — Congresswoman Sara Jacobs (@RepSaraJacobs) June 22, 2025

Ο Ρο Κανά από το Δημοκρατικό Κόμμα λέει ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ πρέπει να συγκληθεί αμέσως για να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα επιβεβαιώνει το αποκλειστικό δικαίωμα του Κογκρέσου να κηρύξει πόλεμο.

«Ο Τραμπ χτύπησε το Ιράν χωρίς καμία άδεια από το Κογκρέσο», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρέπει να επιστρέψουμε αμέσως στην Ουάσινγκτον και να ψηφίσουμε για τον βουλευτή Τόμας Μάσι και το ψήφισμά μου για τις πολεμικές εξουσίες, ώστε να αποτρέψουμε την Αμερική από το να συρθεί σε έναν ακόμη ατελείωτο πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Trump struck Iran without any authorization of Congress.



We need to immediately return to DC and vote on @RepThomasMassie and my War Powers Resolution to prevent America from being dragged into another endless Middle East war. — Ro Khanna (@RoKhanna) June 22, 2025

Ο Μπέρνι Σάντερς καταδικάζει τα πλήγματα Τραμπ στο Ιράν ως «κατάφωρα αντισυνταγματικά»

Ένας σύμβουλος του αριστερού γερουσιαστή κοινοποίησε βίντεο στο οποίο ο ίδιος ενημερώνει ένα πλήθος σε μια εκδήλωση στην πόλη Τάλσα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το πλήθος φωνάζει «Τέλος ο πόλεμος».

«Συμφωνώ. Και θέλω να σας πω κάτι: αυτή η είδηση ​​που μόλις άκουσα, που μόλις ακούσατε όλοι εσείς, δεν είναι μόνο ανησυχητική, αλλά είναι και τόσο κατάφωρα αντισυνταγματική», λέει ο Σάντερς.

«Όλοι σας γνωρίζετε ότι η μόνη οντότητα που μπορεί να οδηγήσει αυτή τη χώρα σε πόλεμο είναι το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα.»

Here is the crowd reaction when Bernie announces Trump’s illegal attack on Iran at his rally in Tulsa pic.twitter.com/Dn6YNNbAEE — Jeremy Slevin (@jeremyslevin) June 22, 2025

Ο αξιωματούχος των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Χακίμ Τζέφρις, επέκρινε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν, κατηγορώντας τον ότι ωθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον πόλεμο. Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν έχουν «αυξήσει δραματικά» τον κίνδυνο πολέμου, είπε.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Τζέφρις ανέφερε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ παραπλάνησε τη χώρα σχετικά με τις προθέσεις του, δεν ζήτησε την άδεια του Κογκρέσου για τη χρήση στρατιωτικής βίας και διακινδυνεύει να εμπλακεί σε έναν δυνητικά καταστροφικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «φέρει την πλήρη και ολοκληρωτική ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη μονομερή στρατιωτική του δράση».

My statement on Donald Trump’s unilateral military action in Iran. pic.twitter.com/2ZjZXlPbrl — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 22, 2025

Η Ρασίντα Τλάιμπ, Παλαιστινιο-αμερικανίδα βουλευτής, λέει ότι η εντολή του Τραμπ για επιθέσεις στο Ιράν χωρίς την έγκριση των νομοθετών αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» του Συντάγματος των ΗΠΑ.

«Ο αμερικανικός λαός δεν θέλει έναν ακόμη αέναο πόλεμο. Έχουμε δει πού μας οδηγούν δεκαετίες ατελείωτου πολέμου στη Μέση Ανατολή — όλα βασισμένα στο ψέμα των «όπλων μαζικής καταστροφής». Δεν θα το ξαναπιάσουμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Αντί να ακούει τον αμερικανικό λαό, ο Τραμπ ακούει τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα για το Ιράκ και ψεύδεται ξανά για το Ιράν. Το Κογκρέσο πρέπει να δράσει άμεσα για να ασκήσει τις πολεμικές του εξουσίες και να σταματήσει αυτή την αντισυνταγματική πράξη πολέμου».

President Trump sending U.S. troops to bomb Iran without the consent of Congress is a blatant violation of our Constitution. pic.twitter.com/pqzAeS4K19 — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 22, 2025

Πηγή: skai.gr

