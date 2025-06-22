Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ο Τραμπ χτύπησε το Ιράν χωρίς την άδεια του Κογκρέσου» - Οι πρώτες αντιδράσεις των βουλευτών στην αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την Αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν

Thomas Massie

Καθώς πολλοί προοδευτικοί βουλευτές των ΗΠΑ καταδίκασαν την απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν, ο κορυφαίος αξιωματούχος του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο, Τσακ Σούμερ, δεν έχει ακόμη κάνει δηλώσεις σχετικά με τις επιθέσεις.

Με αρκετή καθυστέρηση, ήρθε η ανάρτηση-δήλωση του Αξιωματούχου των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ παραπλάνησε τη χώρα σχετικά με τις προθέσεις του, χωρίς να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου για τη χρήση στρατιωτικής βίας.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το 65% των ανθρώπων που ταυτίζονται με το Δημοκρατικό Κόμμα είναι αντίθετοι με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν, με μόνο το 15% να τάσσεται υπέρ.

Δείτε αναλυτικά τις πρώτες αντιδράσεις των βουλευτών των ΗΠΑ, μετά την Αμερικανική επίθεση:

Η «σωστή» απόφαση 

Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ συνεχάρη τον Τραμπ λέγοντας ότι «πήρε τη σωστή απόφαση».

«Το καθεστώς του Ιράν το αξίζει», κατέληξε.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι ο Τραμπ έλαβε μια «σκόπιμη» και «σωστή» απόφαση να εξαλείψει την «υπαρξιακή απειλή» που θέτει το Ιράν.

«Ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα»

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι να λέει «αυτό δεν είναι Συνταγματικό».

Η Σάρα Τζέικομπς, Δημοκρατική εκπρόσωπος της Καλιφόρνια, ανέφερε ότι οι επιθέσεις αποτελούν «μια κλιμάκωση που κινδυνεύει να φέρει τις ΗΠΑ σε έναν ακόμη ατελείωτο και θανατηφόρο πόλεμο».

Ο Ρο Κανά από το Δημοκρατικό Κόμμα λέει ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ πρέπει να συγκληθεί αμέσως για να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα επιβεβαιώνει το αποκλειστικό δικαίωμα του Κογκρέσου να κηρύξει πόλεμο.

«Ο Τραμπ χτύπησε το Ιράν χωρίς καμία άδεια από το Κογκρέσο», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρέπει να επιστρέψουμε αμέσως στην Ουάσινγκτον και να ψηφίσουμε για τον βουλευτή Τόμας Μάσι και το ψήφισμά μου για τις πολεμικές εξουσίες, ώστε να αποτρέψουμε την Αμερική από το να συρθεί σε έναν ακόμη ατελείωτο πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Ο Μπέρνι Σάντερς καταδικάζει τα πλήγματα Τραμπ στο Ιράν ως «κατάφωρα αντισυνταγματικά»

Ένας σύμβουλος του αριστερού γερουσιαστή κοινοποίησε βίντεο στο οποίο ο ίδιος ενημερώνει ένα πλήθος σε μια εκδήλωση στην πόλη Τάλσα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το πλήθος φωνάζει «Τέλος ο πόλεμος».

«Συμφωνώ. Και θέλω να σας πω κάτι: αυτή η είδηση ​​που μόλις άκουσα, που μόλις ακούσατε όλοι εσείς, δεν είναι μόνο ανησυχητική, αλλά είναι και τόσο κατάφωρα αντισυνταγματική», λέει ο Σάντερς.

«Όλοι σας γνωρίζετε ότι η μόνη οντότητα που μπορεί να οδηγήσει αυτή τη χώρα σε πόλεμο είναι το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα.»

Ο αξιωματούχος των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Χακίμ Τζέφρις, επέκρινε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν, κατηγορώντας τον ότι ωθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον πόλεμο. Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν έχουν «αυξήσει δραματικά» τον κίνδυνο πολέμου, είπε.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Τζέφρις ανέφερε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ παραπλάνησε τη χώρα σχετικά με τις προθέσεις του, δεν ζήτησε την άδεια του Κογκρέσου για τη χρήση στρατιωτικής βίας και διακινδυνεύει να εμπλακεί σε έναν δυνητικά καταστροφικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «φέρει την πλήρη και ολοκληρωτική ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη μονομερή στρατιωτική του δράση».

Η Ρασίντα Τλάιμπ, Παλαιστινιο-αμερικανίδα βουλευτής, λέει ότι η εντολή του Τραμπ για επιθέσεις στο Ιράν χωρίς την έγκριση των νομοθετών αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» του Συντάγματος των ΗΠΑ.

«Ο αμερικανικός λαός δεν θέλει έναν ακόμη αέναο πόλεμο. Έχουμε δει πού μας οδηγούν δεκαετίες ατελείωτου πολέμου στη Μέση Ανατολή — όλα βασισμένα στο ψέμα των «όπλων μαζικής καταστροφής». Δεν θα το ξαναπιάσουμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Αντί να ακούει τον αμερικανικό λαό, ο Τραμπ ακούει τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα για το Ιράκ και ψεύδεται ξανά για το Ιράν. Το Κογκρέσο πρέπει να δράσει άμεσα για να ασκήσει τις πολεμικές του εξουσίες και να σταματήσει αυτή την αντισυνταγματική πράξη πολέμου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιράν ΗΠΑ Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark