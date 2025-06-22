Αναβαθμίζονται τα μέτρα ασφαλείας στο Ισραήλ μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν

Μετά τον βομβαρδισμό των τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ, το Ισράηλ αναβαθμίζει τα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, με έγκριση του υπουργού Άμυνας Israel Katz, και μετά την αξιολόγηση της κατάστασης, αποφασίστηκε ότι από σήμερα (Κυριακή), στις 03:45 π.μ., θα γίνουν άμεσες αλλαγές στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν: Απαγόρευση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συγκεντρώσεων και χώρων εργασίας, εκτός των βασικών τομέων.

Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες που δημοσιεύονται στα επίσημα κανάλια της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Πηγή: skai.gr

