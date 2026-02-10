Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν «κάτι πολύ σκληρό» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε σε απειλητικό ύφος ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στο ισραηλινό Channel 12, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά την Τρίτη, 10/2.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό», φέρεται να είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα Axios και Channel 12, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την πρόσφατη καταστολή διαδηλώσεων στη χώρα.

