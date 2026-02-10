Ο Λευκός Οίκος διέγραψε την Τρίτη μια ανάρτηση από τον λογαριασμό του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, η οποία χαρακτήριζε τις σφαγές των Αρμενίων ως «γενοκτονία», δηλώνοντας ότι το μήνυμα -το οποίο θα μπορούσε να εξοργίσει την Τουρκία- δημοσιεύτηκε κατά λάθος.

Ο Βανς, πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη στην Αρμενία, επισκέφθηκε το Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων (Τσιτσερνακαμπέρντ) στο Ερεβάν. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού αντιπροέδρου στη δημοκρατία του Νοτίου Καυκάσου.

Στο μνημείο, ο Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, κατέθεσαν στεφάνι προς τιμήν των 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων που έχασαν τη ζωή τους κατά τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο επίσημος λογαριασμός του Βανς στο X περιέγραψε την επίσκεψη ως απόδοση τιμής στα θύματα της «αρμενικής γενοκτονίας του 1915».

Μετά τη διαγραφή, συνεργάτης του Βανς δήλωσε ότι το μήνυμα δημοσιεύτηκε από προσωπικό που δεν συμμετείχε στην αποστολή και δεν εξέφραζε τις επίσημες δηλώσεις του Αντιπροέδρου, ο οποίος απέφυγε τον όρο.

Η διαγραφή αυτή σημειώθηκε τέσσερις ημέρες αφότου ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε, και στη συνέχεια διέγραψε, μια ρατσιστική απεικόνιση του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα στον λογαριασμό Truth Social του Τραμπ.

Η Τουρκία παραμένει σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος Ερντογάν διατηρεί στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αν και δέχεται ότι πολλοί Αρμένιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, αμφισβητεί τους αριθμούς και αρνείται ότι οι δολοφονίες ήταν συστηματικά ενορχηστρωμένες.

Αν και το Κογκρέσο και ο Τζο Μπάιντεν αναγνώρισαν τη γενοκτονία, ο Τραμπ απέφυγε αυτή τη διατύπωση στις περσινές του δηλώσεις.

Παρά την επικοινωνιακή σύγχυση, η επίσκεψη Βανς είχε στρατηγικό χαρακτήρα, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή της σε μια περιοχή όπου η Ρωσία ήταν παραδοσιακά ο κύριος μεσολαβητής.

Στην Αρμενία υπογράφηκε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου από τις ΗΠΑ, ενώ στο Αζερμπαϊτζάν υπογράφηκε συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την οικονομία και την ασφάλεια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.