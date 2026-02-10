Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Νορβηγίας προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται μελλοντική ρωσική εισβολή στη χώρα, προκειμένου η Μόσχα να προστατεύσει τις πυρηνικές υποδομές της στον βορρά.

Η Ρωσία δεν επιδιώκει κατάκτηση εδαφών στη Νορβηγία με τον ίδιο τρόπο όπως στην Ουκρανία, ωστόσο το μεγάλο μέρος του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου βρίσκεται κοντά στα νορβηγικά σύνορα στη χερσόνησο Κόλα.

Οι ρωσικές πυρηνικές υποδομές στην περιοχή περιλαμβάνουν υποβρύχια, χερσαίους πυραύλους και αεροσκάφη με πυρηνική ισχύ, στοιχεία κρίσιμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Νορβηγίας προειδοποίησε ότι το Όσλο δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής στη χώρα, καθώς η Μόσχα θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον της Νορβηγίας για να προστατεύσει τις πυρηνικές της υποδομές που βρίσκονται στον βορρά.



«Δεν αποκλείουμε αρπαγή γης από τη Ρωσία ως μέρος του σχεδίου τους να προστατεύσουν τις δικές τους πυρηνικές δυνατότητες, που είναι το μόνο πράγμα που τους έχει απομείνει και απειλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο στρατηγός Έιρικ Κριστόφερσεν, αρχηγός άμυνας της Νορβηγίας.



Παραδέχτηκε ότι η Ρωσία δεν έχει στόχους κατάκτησης εδαφών στη Νορβηγία με τον ίδιο τρόπο που έχει στην Ουκρανία ή σε άλλα πρώην σοβιετικά εδάφη, αλλά διευκρίνισε ότι μεγάλο μέρος του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, σε μικρή απόσταση από τα νορβηγικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών υποβρυχίων, χερσαίων πυραύλων και αεροσκαφών με πυρηνική ισχύ. Αυτά θα ήταν κρίσιμα εάν η Ρωσία έρθει σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.



«Δεν το αποκλείουμε, επειδή εξακολουθεί να είναι μια επιλογή για τη Ρωσία να το κάνει αυτό προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πυρηνικές της δυνατότητες, οι δυνατότητες δεύτερης επίθεσης προστατεύονται. Αυτό είναι το σενάριο στον βορρά για το οποίο προετοιμαζόμαστε», είπε.



Σε μια εκτενή συνέντευξη στον Guardian, ο Κριστόφερσεν άσκησε επίσης έντονη κριτική στα πρόσφατα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, καθώς και στους «απαράδεκτους» ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ ότι οι συμμαχικές χώρες δεν είχαν υπηρετήσει σε θέσεις πρώτης γραμμής στο Αφγανιστάν, ενώ τα αμερικανικά στρατεύματα είχαν επιφορτιστεί με το μεγαλύτερο μέρος των μαχών.



«Δεν είχε νόημα αυτό που είπε και ξέρω ότι όλοι οι Αμερικανοί φίλοι μου από το Αφγανιστάν το γνωρίζουν αυτό», δήλωσε ο Κριστόφερσεν, αξιωματικός καριέρας που υπηρέτησε αρκετές φορές στο Αφγανιστάν. «Ήμασταν σίγουρα στην πρώτη γραμμή. Κάναμε όλο το φάσμα των αποστολών, από τη σύλληψη ηγετών των Ταλιμπάν μέχρι την εκπαίδευση Αφγανών και την επιτήρηση. Χάσαμε 10 Νορβηγούς. Έχασα φίλους εκεί. Έτσι όλοι νιώσαμε ότι δεν είχε νόημα», είπε για τη δήλωση του Τραμπ.



«Ταυτόχρονα, ένιωσα ότι αυτός είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν τον είδα ποτέ στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει όταν λέει αυτά τα πράγματα. Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να λέει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν με επηρέασε πραγματικά. Αλλά η ανησυχία μου ήταν για τους Νορβηγούς βετεράνους, τους συγγενείς των ανθρώπων που χάσαμε, τους στρατιώτες που χάσαμε», πρόσθεσε.



Ο Κριστόφερσεν σημείωσε ότι ενώ η Νορβηγία έχει κατά νου την απειλή μιας παραδοσιακής ρωσικής εισβολής, οι τρέχουσες ρωσικές τακτικές είναι πιο ευρείες. «Αν προετοιμαστείς για το χειρότερο, δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμποδίζει να αντιμετωπίσεις επίσης σαμποτάζ και πιο υβριδικές απειλές», παρατήρησε.



Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Νορβηγία και η Ρωσία εξακολουθούν να διατηρούν κάποια άμεση επαφή σχετικά με αποστολές έρευνας και διάσωσης στη Θάλασσα του Μπάρεντς και ότι πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις στα σύνορα μεταξύ εκπροσώπων των δύο στρατών. Έχει επίσης συστήσει τη δημιουργία μιας στρατιωτικής τηλεφωνικής γραμμής μεταξύ των δύο πρωτευουσών για να υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας και να αποφεύγεται η κλιμάκωση λόγω παρεξηγήσεων. Τόνισε ότι οι ρωσικές ενέργειες στον βορρά ήταν γενικά λιγότερο επιθετικές από εκείνες στη Βαλτική Θάλασσα.



«Μέχρι στιγμής, όποτε έχουμε δει παραβίαση του εναέριου χώρου στην περιοχή μας επρόκειτο για παρεξήγηση. Η Ρωσία διεξάγει πολλές παρεμβολές [GPS] και πιστεύουμε ότι οι παρεμβολές επηρεάζουν και τα αεροσκάφη τους. Δεν το έχουν πει αυτό, αλλά βλέπουμε ότι όταν συμβαίνει κάτι όπως η παραβίαση του εναέριου χώρου, συνήθως οφείλεται στην έλλειψη εμπειρίας από τους πιλότους. Όταν μιλάμε με τους Ρώσους, στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται με πολύ επαγγελματικό και προβλέψιμο τρόπο» δήλωσε.



Στο βόρειο έδαφος της Νορβηγίας, το Σβάλμπαρντ, στο οποίο υπάρχει ένας ρωσικός οικισμός και η περιοχή δεν επιτρέπεται να στρατιωτικοποιηθεί βάσει των διατάξεων μιας συνθήκης του 1920, ο Κριστόφερσεν δήλωσε ότι η Ρωσία «σέβεται τη συνθήκη» και ότι η Νορβηγία δεν έχει σχέδια για στρατιωτικοποίηση. Η Μόσχα έχει κατηγορήσει το Όσλο ότι πραγματοποιεί μυστική στρατιωτικοποίηση του Σβάλμπαρντ, αλλά ο Κριστόφερσεν είπε ότι αυτός ήταν απλώς ένας προπαγανδιστικός ισχυρισμός τον οποίο η Μόσχα δεν πιστεύει πραγματικά.



Όσον αφορά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία έχουν στρατιωτικά σχέδια στη Γροιλανδία, ο Κριστόφερσεν σχολίασε ότι ήταν «πολύ περίεργο» να ακούει τους ισχυρισμούς. «Έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει στην Αρκτική από τις μυστικές μας υπηρεσίες και δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο στη Γροιλανδία... Βλέπουμε ρωσική δραστηριότητα με τα υποβρύχια τους και επίσης το υποβρύχιο πρόγραμμά τους στο παραδοσιακό τμήμα της Αρκτικής... αλλά δεν αφορά τη Γροιλανδία, αφορά την πρόσβαση στον Ατλαντικό» διευκρίνισε.

Ερωτηθείς αν η Δανία και οι σύμμαχοί της θα είχαν κάποια πιθανότητα να αποκρούσουν μια αμερικανική στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας εάν ο Τραμπ «πήγαινε μέχρι τέλους», ο Κριστόφερσεν απάντησε: «Δεν θα το κάνουν, οπότε είναι ένα υποθετικό ερώτημα».



Προειδοποίησε όμως τον Τραμπ και τον αμερικανικό στρατό: «Αν η Ρωσία μαθαίνει κάτι από τον πόλεμο στην Ουκρανία, νομίζω ότι αυτό είναι πως δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να κατέχεις μια χώρα. Αν ο λαός δεν το θέλει, θα σου κοστίσει πολλά χρήματα και πολλή προσπάθεια και στο τέλος θα χάσεις. Η κατοχή σε πρώτη φάση είναι συχνά πολύ εύκολη, αλλά το να συνεχίσεις την κατοχή είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι όλες οι επεκτατικές δυνάμεις το έχουν βιώσει αυτό».



