Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ για τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι, ως πιστός σύμμαχος της Αμερικής, η Βαρσοβία θα πρέπει να είναι ειλικρινής με την Ουάσιγκτον σχετικά με τις ανησυχίες της.

«Ανησυχώ πολύ για το ζήτημα της Γροιλανδίας και ανησυχώ επίσης πολύ για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για όλα όσα δημιουργούν τέτοια ιδεολογική και πολιτική ένταση στο ΝΑΤΟ και στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Αλλά επειδή είμαστε σύμμαχοι και φίλοι, και η Πολωνία είναι ένας εξαιρετικά πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύω επίσης ότι όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια θέση, δεν ενεργείς γονατιστός. Απλώς λες αυτό που σκέφτεσαι. Μεταξύ φίλων, πρέπει να μιλάς ειλικρινά για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος.»

Πηγή: skai.gr

