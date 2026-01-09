Xριστοδουλίδης για το επίμαχο βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές»

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις Αρχές του Κράτους», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με το επίμαχο βίντεο περί διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει ο Philenews, ο πρόεδρος της Κύπρου, διαμήνυσε ότι «το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα μα σε κανένα, δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς». Ο κ. Χριστοδουλίδης, στάθηκε στη συνέχεια σε δύο σημεία, στο πρώτο ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα».

Στη συνέχεια είπε ότι «είδαμε και σήμερα, τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Και ναι αυτές οι εταιρείες που έρχονται, πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος και το κάνουν σε τομείς της υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς».

Πηγή: skai.gr

