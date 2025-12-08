Λογαριασμός
Ο Τουσκ «ανατίναξε» το Χ: Η ανάρτηση που συγκέντρωσε πάνω από 27 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες

Το μήνυμα του πρωθυπουργού της Πολωνίας απευθυνόταν απευθείας στους Αμερικανούς - «Μοιραζόμαστε τους ίδιους εχθρούς. Εκτός αν κάτι έχει αλλάξει»

toysk

Viral – πράγμα τελείως ασυνήθιστο – έγινε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ στο Χ αμέσως μετά την κυκλοφορία από την Ουάσινγκτον της νέας «αντιευρωπαϊκής» Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ

Το μήνυμα του πρωθυπουργού της Πολωνίας συγκέντρωσε πάνω από 27 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 24 ώρες και απευθυνόταν απευθείας στους Αμερικανούς. 

«Αγαπητοί Αμερικανοί φίλοι, η Ευρώπη είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας. Μοιραζόμαστε τους ίδιους εχθρούς. Τουλάχιστον έτσι ήταν τα τελευταία 80 χρόνια. Πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό — είναι η μόνη λογική στρατηγική για την κοινή μας ασφάλεια. Εκτός αν κάτι έχει αλλάξει» έγραψε ο Πολωνός πρωθυπουργός, υπονοώντας με το «κάτι» την κυβέρνηση Τραμπ. 

