Viral – πράγμα τελείως ασυνήθιστο – έγινε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ στο Χ αμέσως μετά την κυκλοφορία από την Ουάσινγκτον της νέας «αντιευρωπαϊκής» Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού της Πολωνίας συγκέντρωσε πάνω από 27 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 24 ώρες και απευθυνόταν απευθείας στους Αμερικανούς.

Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025

«Αγαπητοί Αμερικανοί φίλοι, η Ευρώπη είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας. Μοιραζόμαστε τους ίδιους εχθρούς. Τουλάχιστον έτσι ήταν τα τελευταία 80 χρόνια. Πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό — είναι η μόνη λογική στρατηγική για την κοινή μας ασφάλεια. Εκτός αν κάτι έχει αλλάξει» έγραψε ο Πολωνός πρωθυπουργός, υπονοώντας με το «κάτι» την κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

