Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να δώσει λύση στην κλιματική αλλαγή, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από βασικούς διεθνείς οργανισμούς για το κλίμα.

«Οι κυβερνητικές πολιτικές στις πλούσιες χώρες παραμένουν κρίσιμες, γιατί αν οι καινοτομίες δεν περάσουν σε μεγάλη κλίμακα, το κόστος δεν θα μειωθεί και δεν θα πετύχουμε τον αντίκτυπο που χρειαζόμαστε», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft στην ετήσια επιστολή του, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον Γκέιτς, ο οποίος ίδρυσε το Breakthrough Energy Ventures για τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων με επίκεντρο το κλίμα, «οι δυνάμεις της αγοράς δεν παρέχουν τα σωστά κίνητρα για τη δημιουργία τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές που σχετίζονται με το κλίμα», σε μια περίοδο που η ρύπανση από τον άνθρακα δεν αποτιμάται στις περισσότερες χώρες. Χωρίς τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ο κόσμος δεν θα καταφέρει να περιορίσει τους κινδύνους της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Αν δεν περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή, θα προστεθεί στη φτώχεια και τις λοιμώδεις ασθένειες ως βασική αιτία τεράστιας ανθρώπινης δυστυχίας, ιδίως για τους φτωχότερους ανθρώπους του πλανήτη», έγραψε ο Γκέιτς. «Και επειδή ακόμη και στο καλύτερο σενάριο η θερμοκρασία θα συνεχίσει να αυξάνεται, πρέπει επίσης να καινοτομήσουμε ώστε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις».

Η νέα επιστολή δημοσιοποιείται περίπου δύο μήνες μετά την κριτική που δέχθηκε ο Γκέιτς από ακτιβιστές και μικρά νησιωτικά κράτη, όταν είχε δηλώσει ότι η απόλυτη προτεραιοποίηση της κλιματικής μάχης ενδέχεται να επισκιάσει ζητήματα όπως η υγεία και η ισότητα. Στο υπόμνημα της Παρασκευής, επανέλαβε την άποψή του ότι ο κόσμος πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Ίδρυμα Gates ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι θα δεσμεύσει 1,4 δισ. δολάρια για τη στήριξη αγροτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στην ετήσια επιστολή του για τις προοπτικές της χρονιάς, ο Μπιλ Γκέιτς ανέφερε ότι με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης «σύντομα θα μπορούμε να παρέχουμε στους φτωχούς αγρότες καλύτερες συμβουλές για τον καιρό, τις τιμές, τις ασθένειες των καλλιεργειών και το έδαφος απ’ ό,τι έχουν σήμερα ακόμη και οι πλουσιότεροι αγρότες».

Η επιστολή του έρχεται λίγο μετά το νέο πλήγμα που δέχθηκε η παγκόσμια δράση για το κλίμα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από προγράμματα του ΟΗΕ για το κλίμα και από έναν διακυβερνητικό οργανισμό που στηρίζει την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Η κυβέρνηση έχει επίσης περιορίσει στο παρελθόν την εξωτερική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων για έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, οι ΗΠΑ έχουν κάνει στροφή 180 μοιρών στην εγχώρια ενεργειακή πολιτική τους, ενισχύοντας τη στήριξη στα ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τις επιδοτήσεις για πολλές «πράσινες» πρωτοβουλίες.

Παρά τις εξελίξεις αυτές και τις περσινές απολύσεις στις ομάδες πολιτικής του Breakthrough Energy, ο Γκέιτς δήλωσε ότι τα επόμενα χρόνια σκοπεύει να «επενδύσει και να προσφέρει περισσότερα από ποτέ» στη μάχη για το κλίμα, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να διατηρεί την ελπίδα πως ο κόσμος μπορεί να σημειώσει πρόοδο τόσο στο περιβάλλον όσο και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση και ο περιορισμός των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Τόνισε, τέλος, ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να «βελτιωθεί ραγδαία με τη σωστή κυβερνητική εστίαση».



Πηγή: skai.gr

