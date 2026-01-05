Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δραματική έκκληση Τουσκ: «Στην Ευρώπη πρέπει να μείνουμε ενωμένοι όπως ποτέ άλλοτε. Διαφορετικά, τελειώσαμε»

«Κανείς δεν θα πάρει στα σοβαρά μια αδύναμη και διχασμένη Ευρώπη: ούτε εχθρός ούτε σύμμαχος. Είναι ξεκάθαρο τώρα» δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός

tusk

Μία έκκληση ενότητας προς τις χώρες – μέλη της σε ΕΕ, σε δραματικό ύφος, έκανε σήμερα στα social media ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ

«Κανείς δεν θα πάρει στα σοβαρά μια αδύναμη και διχασμένη Ευρώπη: ούτε εχθρός ούτε σύμμαχος. Είναι ήδη ξεκάθαρο τώρα. Πρέπει επιτέλους να πιστέψουμε στη δική μας δύναμη, πρέπει να συνεχίσουμε να οπλιζόμαστε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι όπως ποτέ άλλοτε. Ενας για όλους, και όλοι για έναν. Διαφορετικά, τελειώσαμε» έγραψε ο Τουσκ στο Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τουσκ ΕΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark