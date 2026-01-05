Μία έκκληση ενότητας προς τις χώρες – μέλη της σε ΕΕ, σε δραματικό ύφος, έκανε σήμερα στα social media ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

«Κανείς δεν θα πάρει στα σοβαρά μια αδύναμη και διχασμένη Ευρώπη: ούτε εχθρός ούτε σύμμαχος. Είναι ήδη ξεκάθαρο τώρα. Πρέπει επιτέλους να πιστέψουμε στη δική μας δύναμη, πρέπει να συνεχίσουμε να οπλιζόμαστε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι όπως ποτέ άλλοτε. Ενας για όλους, και όλοι για έναν. Διαφορετικά, τελειώσαμε» έγραψε ο Τουσκ στο Χ.

No-one will take seriously a weak and divided Europe: neither enemy nor ally. It is already clear now. We must finally believe in our own strength, we must continue to arm ourselves, we must stay united like never before. One for all, and all for one. Otherwise, we are finished. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 5, 2026

Πηγή: skai.gr

