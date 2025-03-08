Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι η πολιτική κατευνασμού απέναντι στη Ρωσία οδηγεί σε μεγαλύτερη τραγωδία στην Ουκρανία.

«Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος κατευνάζει βαρβάρους», έγραψε ο Τουσκ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ. «Περισσότερες βόμβες, μεγαλύτερη επιθετικότητα, περισσότερα θύματα. Άλλη μια τραγική νύχτα στην Ουκρανία».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την πόλη Ντομπροπίλια, στο Ντονέτσκ, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η ουκρανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών, ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε σε «τουλάχιστον 14 νεκρούς».

