Η Ουκρανία είναι «πλήρως δεσμευμένη» στον εποικοδομητικό διάλογο με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα και ελπίζει να συμφωνήσει στις αναγκαίες αποφάσεις και βήματα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο αυτού του πολέμου. Ρεαλιστικές προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Το κλειδί είναι να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Από την πλευρά μας, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στον εποικοδομητικό διάλογο και ελπίζουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε στις αναγκαίες αποφάσεις και βήματα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα και μετά τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα διάδοχο τη Δευτέρα, Ουκρανοί διπλωματικοί και στρατιωτικοί εκπρόσωποι θα παραμείνουν για μια συνάντηση την Τρίτη με την αμερικανική αποστολή.

Today, a highly productive meeting took place in Kyiv between the diplomatic teams of Ukraine and the UK.



We discussed our joint steps that could bring us closer to peace and accelerate diplomatic efforts. I’m grateful for the support. Ukraine is determined to do everything to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.