«Πυρά» από Κάλας σε Πούτιν: «Δείχνει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη»

«Πρέπει να εντείνουμε τη στρατιωτική στήριξη, αν όχι, περισσότεροι Ουκρανοί άμαχοι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», είπε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Κάγια Κάλας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη», εκτίμησε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, έπειτα από μία νέα νύχτα βομβαρδισμών, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, στην Ουκρανία.

«Οι ρωσικοί πύραυλοι συνεχίζουν να πέφτουν ανελέητα στην Ουκρανία, προκαλώντας περισσότερους νεκρούς και καταστροφές. Για μία ακόμη φορά, ο Πούτιν δείχνει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη», έγραψε η Κάλας, σε ανάρτησή της στο Χ.

«Πρέπει να εντείνουμε τη στρατιωτική μας στήριξη, αν όχι, ακόμα περισσότεροι Ουκρανοί άμαχοι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε η ίδια.

TAGS: Κάγια Κάλας Βλαντίμιρ Πούτιν
