Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη», εκτίμησε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, έπειτα από μία νέα νύχτα βομβαρδισμών, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, στην Ουκρανία.

«Οι ρωσικοί πύραυλοι συνεχίζουν να πέφτουν ανελέητα στην Ουκρανία, προκαλώντας περισσότερους νεκρούς και καταστροφές. Για μία ακόμη φορά, ο Πούτιν δείχνει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη», έγραψε η Κάλας, σε ανάρτησή της στο Χ.

«Πρέπει να εντείνουμε τη στρατιωτική μας στήριξη, αν όχι, ακόμα περισσότεροι Ουκρανοί άμαχοι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε η ίδια.

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.



Once again, Putin shows he has no interest in peace.



We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price. — Kaja Kallas (@kajakallas) March 8, 2025

Πηγή: skai.gr

