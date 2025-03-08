Η Ουγγαρία και οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν σε ένα πακέτο οικονομικής συνεργασίας, που θα βοηθήσει την ουγγρική οικονομία και θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις πιθανών αμερικανικών δασμών, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Όρμπαν, ένας μακροχρόνιος υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως το οικονομικό πακέτο θα επεκταθεί στην ήδη υπάρχουσα πολιτική συμμαχία μεταξύ της Ουγγαρίας και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια οικονομική συμφωνία θα βοηθούσε την Ουγγαρία ακόμα κι αν ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεσπάσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η διοίκησή του θα ανακοινώσει σύντομα δασμούς ύψους 25% σε αγαθά από την ΕΕ.

«Η Ουγγαρία θα υποστεί ζημίες (σε έναν εμπορικό πόλεμο), όπως όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν το εύρος, όμως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως θα συμβεί», επισήμανε ο Όρμπαν σε ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του ουγγρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως η Ουγγαρία έχει καλές πιθανότητες να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον και ότι το πακέτο πρέπει να μπορέσει να περιορίσει ή να ακυρώσει πλήρως τις επιπτώσεις ενός πιθανού εμπορικού πολέμου εντός της Ουγγαρίας.

Ούγγροι αξιωματούχοι διαπραγματεύονται ήδη την ανανέωση μιας φορολογικής συνθήκης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία είχε τερματιστεί από την προηγούμενη αμερικανική διοίκηση, πρόσθεσε ο Όρμπαν.

Άλλα στοιχεία της συμφωνίας θα βοηθήσουν την Ουγγαρία να «αντισταθμίσει, σε εθνικό οικονομικό επίπεδο, τις ζημίες που θα προκληθούν από τους αμερικανικούς δασμούς σε βάρος της Ευρώπης και θα αποτελέσουν αντιστάθμισμα τόσο σε νομισματικούς όρους όσο και σε όρους πραγματικής οικονομίας».

