Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ άρχισε επίσκεψη στην Ουκρανία, ανακοινώθηκε από το γραφείο του μέσω του X.

Αυτή την εβδομάδα ο Τουσκ δήλωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το Κίεβο μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι, ο οποίος προετοιμάζει μια διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.

«Μαζική» ρωσική επίθεση στο Σούμι

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία πραγματοποίησε «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σιδηροδρομική υποδομή στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι.

Η ενεργειακή υποδομή των σιδηροδρόμων στοχοθετήθηκε επίσης, δήλωσε ο Κουλέμπα μέσω του Telegram, αναρτώντας φωτογραφίες με βαγόνια που έχουν υποστεί ζημιές.

«Ο εχθρός προσπαθεί να σταματήσει την κυκλοφορία των τρένων», δήλωσε ο Κουλέμπα περιγράφοντας την επίθεση ως «άλλη μια πράξη τρομοκρατίας» εναντίον του εφοδιασμού της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.