Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ άρχισε επίσκεψη στην Ουκρανία, ανακοινώθηκε από το γραφείο του μέσω του X.
Αυτή την εβδομάδα ο Τουσκ δήλωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το Κίεβο μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι, ο οποίος προετοιμάζει μια διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.
«Μαζική» ρωσική επίθεση στο Σούμι
Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία πραγματοποίησε «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σιδηροδρομική υποδομή στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι.
Η ενεργειακή υποδομή των σιδηροδρόμων στοχοθετήθηκε επίσης, δήλωσε ο Κουλέμπα μέσω του Telegram, αναρτώντας φωτογραφίες με βαγόνια που έχουν υποστεί ζημιές.
«Ο εχθρός προσπαθεί να σταματήσει την κυκλοφορία των τρένων», δήλωσε ο Κουλέμπα περιγράφοντας την επίθεση ως «άλλη μια πράξη τρομοκρατίας» εναντίον του εφοδιασμού της Ουκρανίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.