Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατήσει όμηρο το παγκόσμιο εμπόριο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς «ζητά απεγνωσμένα μετρητά» καθώς η οικονομία του καταρρέει και ο πληθωρισμός φτάνει σε τριψήφια νούμερα, μετά την ανακοίνωση νέων κυρώσεων κατά της χώρας από το γραφείο του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατά όμηρο το παγκόσμιο εμπόριο ή να χρησιμοποιεί τη διεθνή ναυτιλία για να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και την επιθετικότητα του IRGC (του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν)», έγραψε στο X.

With its economy in freefall and inflation in the triple digits, the regime is desperate for cash. The United States will not allow Iran to hold global commerce hostage or use international shipping to finance the IRGC’s terrorism, aggression, and repression. https://t.co/J1GsCb79e6 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 29, 2026

Νωρίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι επέβαλε κυρώσεις σε δύο εταιρείες τις οποίες χαρακτήρισε ως αναπόσπαστο μέρος ενός σχεδίου εκβιασμού που υποστηρίζεται από το IRGC και αναγκάζει τα εμπορικά πλοία να αγοράζουν υποχρεωτική ναυτική «ασφάλιση» για να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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