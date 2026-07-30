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Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατήσει όμηρο το παγκόσμιο εμπόριο

Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς «ζητά απεγνωσμένα μετρητά» καθώς η οικονομία του καταρρέει και ο πληθωρισμός φτάνει σε τριψήφια νούμερα

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Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς «ζητά απεγνωσμένα μετρητά» καθώς η οικονομία του καταρρέει και ο πληθωρισμός φτάνει σε τριψήφια νούμερα, μετά την ανακοίνωση νέων κυρώσεων κατά της χώρας από το γραφείο του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατά όμηρο το παγκόσμιο εμπόριο ή να χρησιμοποιεί τη διεθνή ναυτιλία για να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και την επιθετικότητα του IRGC (του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν)», έγραψε στο X.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι επέβαλε κυρώσεις σε δύο εταιρείες τις οποίες χαρακτήρισε ως αναπόσπαστο μέρος ενός σχεδίου εκβιασμού που υποστηρίζεται από το IRGC και αναγκάζει τα εμπορικά πλοία να αγοράζουν υποχρεωτική ναυτική «ασφάλιση» για να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σκοτ Μπέσεντ ΗΠΑ Ιράν Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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