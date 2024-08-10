Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι την Παρασκευή οι δυνάμεις της λευκορωσικής αεροπορίας τέθηκαν σε υψηλό συναγερμό αφού η Ουκρανία παραβίασε τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με τον Λουκασένκο, οι δυνάμεις αεράμυνας της Λευκορωσίας κατέστρεψαν αρκετούς στόχους πάνω από το έδαφός τους την Παρασκευή, που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία.

Πρόκειται πιθανότατα για drones, μετέδωσε το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta, επικαλούμενο τον Λουκασένκο.

Πηγή: skai.gr

