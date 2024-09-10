Το πέρασμα του τυφώνα Γιάγκι από το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 63 άνθρωποι, ενώ άλλοι 40 εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της ασιατικής χώρας, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον προηγούμενο απολογισμό των θυμάτων, που έκανε λόγο για 59 νεκρούς.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που προκάλεσε ο τυφώνας, ο ισχυρότερος που έπληξε την Ασία φέτος σύμφωνα με μετεωρολόγους, είχαν επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη 752 άνθρωποι, ανέφεραν οι αρχές του Βιετνάμ που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Η μανία του τυφώνα έριξε πολυσύχναστη γέφυρα στο βόρειο Βιετνάμ. Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας Phong Chau χθες, Δευτέρα.

Πολλά οχήματα που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, όταν κόπηκε στα δύο έπεσαν στο νερό, και 13 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το BBC.

#WATCH 🇻🇳Typhoon Yagi, the strongest in decades, hit Vietnam, causing at least 59 deaths. Many are missing due to landslides and floods.



A bridge collapsed, millions lost power, and a bus with 20 passengers was swept away. The storm struck on Saturday and weakened to a tropical… pic.twitter.com/Ikqqm7z8h0 — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) September 9, 2024

Πηγή: skai.gr

