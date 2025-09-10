Μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, η οποία υπήρξε βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης το Ισραήλ, θέτοντας σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

Με δέκα μαχητικά αεροσκάφη, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε ένα κτίριο όπου συνεδρίαζε η ηγεσία της Χαμάς σκοτώνοντας πέντε μέλη της αλλά αποτυγχάνοντας να σκοτώσει την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία. Ένας αξιωματούχος ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκε επίσης στην επιδρομή.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Σύνοδος της Φωτιάς», έφερε σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου που έκανε λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» ξεκαθαρίζοντας πως η επίθεση αυτή δεν εξυπηρετεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ πρόσθεσε μια σιωπηρή έγκριση της επίθεσης, λέγοντας ότι «η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα, είναι ένας αξιόλογος στόχος».

«Δεν είμαι ενθουσιασμένος με όλη την κατάσταση. Δεν είναι μια καλή κατάσταση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμέσως μετά την επίθεση είχε τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με τον εμίρη του Κατάρ. Από την πλευρά του πρωθυπουργός του Κατάρ ήταν εμφανώς θυμωμένος χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «κρατική τρομοκρατία».

Το Κατάρ «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια και την κυριαρχία του» ανέφερε ο εμίρης Σεΐχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τραμπ.

Η Χαμάς με ανακοίνωσή της ανέφερε πως τα ηγετικά στελέχη της επέζησαν από την ισραηλινή επίθεση, ωστόσο έξι άτομα σκοτώθηκαν και μεταξύ αυτών είναι ο Χουμάμ Αλ-Χάγια, γιος του βασικού διαπραγματευτή της οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια. Επίσης, νεκρός είναι ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του αλ-Χάγια, όπως και οι Αμπντουλάχ Αμπντούλ Γουαχίντ, Μοάμεν Χασούνα, Αχμέντ αλ-Μαμλούκ και ο δεκανέας Μπαντρ Σαάντ Μοχάμεντ αλ-Χουμαΐντί, μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Κατάρ.

Ο Τραμπ στο περιθώριο

Στον απόηχο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που στόχευαν διαπραγματευτές της Χαμάς, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται για άλλη μια φορά να έχει αιφνιδιαστεί, όπως συνέβη και με τις επιθέσεις του Ισραήλ τον Ιούνιο εναντίον στόχων του ιρανικού στρατιωτικού και πυρηνικού προγράμματος που ανέτρεψαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μια νέα πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι οι προειδοποιήσεις για τις επικείμενες επιθέσεις στο Κατάρ ήρθαν τόσο αργά που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την επίθεση μόνο όταν τα ισραηλινά αεροσκάφη F-16 ήταν ήδη καθ' οδόν προς τον Κόλπο. Είτε όμως οι ΗΠΑ είχαν στενότερο συντονισμό με τους Ισραηλινούς για την επίθεση από ό,τι παραδέχτηκαν είτε όχι, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε τους αξιωματούχους του Κατάρ για την επίθεση μόνο δέκα λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

«Αμέσως ανέθεσα στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, κάτι που έκανε, ωστόσο, δυστυχώς, ήταν πολύ αργά για να σταματήσει την επίθεση», ανέφερε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ο Λευκός Οίκος βρισκόταν παγιδευμένος ανάμεσα σε μια πολιτική υποστήριξης του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς και σε μια πολιτική βελτίωσης των σχέσεων με έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή που έχει στενούς δεσμούς με την κυβέρνησή του, και συγκεκριμένα με τον Γουίτκοφ.

Οι επιδρομές θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν το τέλος της διαδικασίας διαπραγματεύσεων στο Κατάρ για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα θα συνεχίσει να μεσολαβεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά «για τις τρέχουσες συνομιλίες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι έγκυρο αυτή τη στιγμή μετά από όσα είδαμε από τη σημερινή επίθεση».

Η Αίγυπτος θα μπορούσε επίσης να ενεργήσει ως μεσολαβητής, είπε ο Στίβεν Κουκ, ανώτερο μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, αλλά είναι ένα «άχαρο έργο» όταν «ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση ούτε η ηγεσία της Χαμάς φαίνεται να ενδιαφέρονται για μια συμφωνία».

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε διαβεβαιώσει τον αλ-Θάνι και τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι ότι «κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά στο έδαφός τους». Αλλά το Ισραήλ έχει υπονοήσει το αντίθετο. «Δεν θα υπάρξει ασυλία για τους τρομοκράτες - ούτε στη Γάζα, ούτε στον Λίβανο ούτε στο Κατάρ» έχει προειδοποιήσει ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.

Την ίδια ώρα, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να στοχεύει τη Χαμάς — και ότι αν είχε χάσει οποιονδήποτε στόχο κατά τη διάρκεια της επιδρομής του στην Ντόχα, θα «τους έπιανε την επόμενη φορά».

«Αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη», είπε ο Λάιτερ.

Σφοδρές αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες των χωρών μιλούν ανοιχτά κατά της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα, εκφράζοντας την ανησυχία τους και καταδικάζουν την επίθεση.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρόεδρο στο Λονδίνο την Τετάρτη. Δήλωσε ότι η στρατιωτική επιδρομή αποτέλεσε παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ και διακινδύνευε «περαιτέρω κλιμάκωση σε όλη την περιοχή».

«Προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και μια τεράστια αύξηση της βοήθειας προς τη Γάζα. Αυτή είναι η μόνη λύση για μακροχρόνια ειρήνη», ανέφερε σε δήλωσή του στο X.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε επίσης ότι η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα «θέτει σε άμεσο κίνδυνο» τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. «Ο Καναδάς καταδικάζει τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Κατάρ – μια απαράδεκτη επέκταση της βίας και μια προσβολή της κυριαρχίας του Κατάρ», έγραψε στο X. «Ανεξάρτητα από τους στόχους τους, τέτοιες επιθέσεις ενέχουν σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης σε όλη την περιοχή και θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, επέκρινε την επίθεση ως «λάθος» σε συνέντευξή της στο Sky News. Είπε ότι θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες του Κατάρ και των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για μια εκεχειρία, παραβιάζει την κυριαρχία του Κατάρ και διακινδυνεύει την κλιμάκωση, «κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς, δημοσίευσε μια παρόμοια δήλωση στο X, λέγοντας: «Η βία πρέπει να σταματήσει».

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Άνουαρ Ιμπραήμ, έγραψε στο X ότι «καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» την ισραηλινή επιδρομή, αποκαλώντας την «αθέμιτη πράξη επιθετικότητας» που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Είπε ότι η Μαλαισία εκφράζει «πλήρη αλληλεγγύη» με το Κατάρ και ότι το Ισραήλ έχει δείξει «απόλυτη περιφρόνηση για την ειρήνη και τη διπλωματία».

Ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, καταδίκασε την επίθεση ως «δειλή» σε μια ανάρτηση στο X και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει το Ισραήλ υπεύθυνο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, καταδικάζοντας την επίθεση ως «σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση ανησυχεί «βαθιά» για την είδηση ​​της επίθεσης, αλλά δεν την καταδίκασε. Κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση και διπλωματία» για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση στο Χ ως «εντελώς αδικαιολόγητη» και «επικίνδυνη πρόκληση», λέγοντας ότι μίλησε με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, για να εκφράσει τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη του Πακιστάν.





Πηγή: skai.gr

