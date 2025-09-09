Λογαριασμός
Ο Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον εμίρη του Κατάρ για τη στήριξη της Τουρκίας, καταδικάζοντας την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του εμιράτου με κάθε τρόπο, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

