Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα στα μέλη του τουρκικού συγκροτήματος Manifest

Όλα τα μέλη κατηγορούνται για «άσεμνες πράξεις και επιδειξιομανία, επίθεση στα δημόσια ήθη» - Μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης

Manifest

Το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα επέβαλε τουρκικό δικαστήριο στο συγκρότημα Manifest έπειτα από αυταπάγγελτη εισαγγελική έρευνα που ακολούθησε δημοσιεύματα σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.

Οι περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν σε όλα τα μέλη του συγκροτήματος, τα οποία κατηγορούνται για «άσεμνες πράξεις και επιδειξιομανία, επίθεση στα δημόσια ήθη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Συγκρότημα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark