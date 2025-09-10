Απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα στα μέλη του τουρκικού συγκροτήματος Manifest

Το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα επέβαλε τουρκικό δικαστήριο στο συγκρότημα Manifest έπειτα από αυταπάγγελτη εισαγγελική έρευνα που ακολούθησε δημοσιεύματα σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.

Οι περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν σε όλα τα μέλη του συγκροτήματος, τα οποία κατηγορούνται για «άσεμνες πράξεις και επιδειξιομανία, επίθεση στα δημόσια ήθη».

Πηγή: skai.gr

