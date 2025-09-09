Τουρκικά ΜΜΕ: Η ελληνική οικονομία επανακάμπτει, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε μειώσεις φόρων

Στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 89η ΔΕΘ αναφέρονται τουρκικά ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι «η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε μειώσεις φόρων, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις».

Η ενημερωτική σελίδα Haberler αναφέρει πως «η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Ανακοινώθηκαν μειώσεις φόρων και πακέτα στήριξης», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Αναλυτικά, γράφει: «Η Ελλάδα, η οποία πρόσφατα βίωσε μια από τις πιο σοβαρές οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της τώρα ανακάμπτει οικονομικά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μειώσεις φόρων σε πολλούς τομείς. Η Ελλάδα, η οποία αντιμετώπισε μια σοβαρή κρίση χρέους στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και πάλευε με οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις εδώ και πολλά χρόνια, ανακοίνωσε μέσω του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η οικονομία της έχει αποκατασταθεί. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικογενειών. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και νέους, καθώς και αυξήσεις στις συντάξεις».

Η Haber Aktuel σημειώνει ότι «η ελληνική οικονομία βελτιώνεται, ανακοινώθηκαν μειώσεις φόρων»

Η τουρκική υπηρεσία της DW αναφέρει: «Η Ελλάδα, η οποία πρόσφατα βίωσε μια από τις πιο σοβαρές οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της, βλέπει την οικονομία της να ανακάμπτει. [...] Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέσω του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχει επαναφέρει την οικονομία της σε καλό δρόμο.

Μιλώντας στα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος από το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η οικονομία και ανακοίνωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ ‘πακέτο’ μείωσης φόρων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά».

Οζγκιούρ Οζέλ: Ερντογάν, ενώ είσαι πρόεδρος, αξίζει να είσαι πραξικοπηματίας και ηγέτης της χούντας;

Κατηγορίες του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας

«Απευθύνομαι στον Ερντογάν. Αξίζει; Για το δικό σου συμφέρον ρίχνεις τον λαό στη φωτιά. Αξίζει; Είσαι έτοιμος να ρίξεις τη χώρα στη φωτιά για να προσκολληθείς στη θέση σου. Απευθύνω έκκληση στον Ερντογάν: Ρίχνεις το έθνος στη φωτιά για προσωπικό σου όφελος. Αξίζει τον κόπο; Ενώ θα μπορείς να μείνεις στην ιστορία ως άνθρωπος που κυβέρνησε τη χώρα για πολλά χρόνια. Θα μείνεις στα σχολικά βιβλία ως πραξικοπηματίας. Ενώ έχεις τον τίτλο του προέδρου της χώρας και έτσι μπορείς να ολοκληρώσεις την πορεία σου, αξίζει τον κόπο να είσαι επικεφαλής μιας χούντας;

Ο Ερντογάν είπε: «Στην Τουρκία κανένας δεν βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της Δικαιοσύνης. Άλλο είναι να επικρίνεις τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και άλλο είναι να μην τις αναγνωρίζεις.

H μη αναγνώριση των αποφάσεων της Δικαιοσύνης είναι ξεσηκωμός απέναντι στο κράτος Δικαίου. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα επιτρέψουμε με τίποτα να υπάρξουν γεγονότα στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και στην υπόλοιποι Τουρκία».

Επεισόδια και ταραχές στην Κωνσταντινούπολη - Δυσκολίες σε What's App και YouTube

Ο Ερντογάν διόρισε κρατικό επίτροπο τον Κιλιτσντάρογλου στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη

Εκκρεμεί απόφαση για ορισμό κρατικού επιτρόπου στην προεδρία της αντιπολίτευσης

