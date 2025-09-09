Η μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ στη χώρα μας, με την ιδιότητα του επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει και η Καθημερινή, είναι το πρώτο ταξίδι του Αμερικανού τσάρου της ενέργειας στο εξωτερικό και το γεγονός ότι περιέλαβε την Αθήνα σε αυτό, καταδεικνύει τη σημασία που έχει η Ελλάδα στο σχέδιο της Ουάσινγκτον να πουλήσει μεγαλύτερες ποσότητες αερίου στην Ευρώπη.

Ο δεύτερος τομέας στον οποίον θα εστιάσει ο Αμερικανός υπουργός είναι η ναυπηγική βιομηχανία και η συνεργασία με ελληνικά ναυπηγεία και εφοπλιστές.

Το ραντεβού του Μπέργκαμ στην Ελευσίνα

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα επισκεφτεί εκτός απροόπτου το μεσημέρι της Πέμπτης ο Νταγκ Μπέργκαμ μαζί με τον Έλληνα υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.

Αργότερα την ίδια μέρα, Μπέργκαμ, Κικίλιας και ορισμένοι ακόμη Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να έχουν περαιτέρω συνεργασία με αντικείμενο τη διακρίβωση και δρομολόγηση τρόπων με τους οποίους η Αθήνα μπορεί να βοηθήσει την Ουάσινγκτον να ανστήσει την αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία.

Πρόκειται για μια σημαντική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία επιδιώκει να αυξήσει την αυτονομία των ΗΠΑ σε μέσα θαλάσσιας μεταφοράς ενεργειακών και άλλων προϊόντων, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτηση από ναυτιλιακά συμφέροντα τρίτων χωρών, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, και να περιορίσει την καλπάζουσα κινεζική επιρροή στην παγκόσμια ναυτιλία.

