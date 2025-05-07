Η Τουρκία παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και τονίζει ότι υποστηρίζει την έκκληση του Πακιστάν να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στις 22 Απριλίου στο Παχαλγκάμ του Κασμίρ.

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η επίθεση που πραγματοποίησε η Ινδία» αυξάνει τον κίνδυνο ενός ολοκληρωτικού πολέμου

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις εξελίξεις μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας.

Η επίθεση που πραγματοποίησε η Ινδία χθες το βράδυ (6 Μαΐου) αυξάνει τον κίνδυνο ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Καταδικάζουμε τέτοια προκλητικά βήματα καθώς και τις επιθέσεις με στόχο αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές. Καλούμε τα μέρη να επιδείξουν κοινή λογική και να απέχουν από μονομερείς ενέργειες. Αναμένουμε ότι θα ληφθούν μέτρα για τη μείωση των εντάσεων στην περιοχή το συντομότερο δυνατό και ότι θα τεθούν σε εφαρμογή οι απαραίτητοι μηχανισμοί, μεταξύ άλλων στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Υποστηρίζουμε επίσης την έκκληση του Πακιστάν για έρευνα σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση της 22ας Απριλίου.»

Την ίδια ώρα, τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ για τις τελευταίες εξελίξεις στην κρίση μεταξύ του Πακιστάν και της Ινδίας.

