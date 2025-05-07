«Θα ήθελα να ενθαρρύνω και να παροτρύνω την αμερικανική κυβέρνηση να αφήσει την εσωτερική πολιτική της Γερμανίας στη Γερμανία και να μείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από αυτές τις κομματικές σκοπιμότητες» δήλωσε ο νέος συντηρητικός καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF.

Ο Μερτς δήλωσε ότι θα παροτρύνει τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στη γερμανική πολιτική διότι όπως είπε ούτε εκείνος παρενέβη στην αμερικανική εκστρατεία.

«Δεν παρενέβηκα στην αμερικανική προεκλογική εκστρατεία και δεν πήρα θέση υπέρ του ενός ή του άλλου», δήλωσε.

Αφότου η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας χαρακτήρισε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ως «αποδεδειγμένα» εξτρεμιστική οργάνωση την περασμένη εβδομάδα, το κόμμα έλαβε υποστήριξη από ορισμένα από τα υψηλόβαθμα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση για τον Χ ως «μεταμφιεσμένη τυραννία».

Κληθείς ο Μερτς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ρούμπιο είπε ότι πρόκειται για μια «παράλογη παρατήρηση» και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να επιλέξει να θέσει το ζήτημα σε μια προγραμματισμένη τηλεφωνική κλήση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

Ερωτηθείς αν θα αντιμετωπίσει τον Τραμπ χρησιμοποιώντας γοητεία ή ειλικρινή λόγια, ο Μερτς απάντησε ότι θα «εκπροσωπήσει ανοιχτά» τις γερμανικές και ευρωπαϊκές θέσεις.

«Μαζί, είμαστε ακόμη μεγαλύτεροι από τις ΗΠΑ», είπε ο Μερτς, μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ο αριθμός των καταναλωτών εδώ είναι μεγαλύτερος από ό,τι στην Αμερική και τον Καναδά μαζί. Έτσι, έχουμε κάτι να προσφέρουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε ενωμένοι, σε μεγάλο βαθμό ούτως ή άλλως, και αυτό θα είναι το μήνυμά μου προς την αμερικανική κυβέρνηση».

Ο Μερτς δήλωσε ότι θα συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη το αργότερο τον Ιούνιο. Προκειμένου να συντονίσει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την άμυνα πριν από αυτή τη συνάντηση, ο Μερτς ταξιδεύει τόσο στο Παρίσι όσο και στη Βαρσοβία την Τετάρτη για να συναντηθεί με τους ομολόγους του.

