Δικαστής πιέζει τη διοίκηση Τραμπ για την επιστροφή δεύτερου άνδρα που απελάθηκε εσφαλμένα

Μια ομοσπονδιακή δικαστής στο Μέριλαντ αρνήθηκε την Τρίτη να άρει τη διαταγή της που απαιτούσε από την κυβέρνηση Τραμπ να διευκολύνει την επιστροφή ενός άνδρα από τη Βενεζουέλα, τον οποίο οι αρχές απέλασαν στο Ελ Σαλβαδόρ πριν από σχεδόν δύο μήνες κατά παράβαση ενός νομικού διακανονισμού.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Στέφανι Γκάλαχερ απέρριψε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι η επιστροφή του άνδρα - ενός 20χρονου που προσδιορίζεται στα δικαστικά έγγραφα μόνο ως «Cristian» - ήταν άσκοπη, επειδή μια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα ότι ούτως ή άλλως δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για άσυλο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει ότι δεν έχει πλέον την εξουσία να φέρει πίσω τον άνδρα επειδή βρίσκεται υπό την επιτήρηση ξένου κράτους - την ίδια στάση που υιοθέτησε και στην περίπτωση του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, ενός Σαλβαδοριανού υπηκόου, ο οποίος επίσης απελάθηκε κατά παράβαση δικαστικής απόφασης.

Η αίτηση ασύλου του Βενεζουελάνου εκκρεμούσε όταν απελάθηκε τον Μάρτιο σε μια διαβόητη φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ βάσει του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών, μαζί με 137 άλλους Βενεζουελάνους τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε ότι ήταν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua.

Η Γκάλαχερ, σε μια απόφασή της τον περασμένο μήνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Cristian θα έπρεπε να έχει προστατευθεί από την απέλαση ως μέλος της κατηγορίας σε μια νομική διευθέτηση που έχει επιβλέψει από πέρυσι. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η κυβέρνηση συμφώνησε να επιτρέψει σε ορισμένους μετανάστες που έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ασυνόδευτοι ανήλικοι να παραμείνουν στη χώρα καθώς διεκδικούν άσυλο.

Η δικαστής διέταξε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη διευκόλυνση της επιστροφής του Cristian, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής «ενός αιτήματος ... προς την κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ για την απελευθέρωσή του υπό αμερικανική επιτήρηση για τη μεταφορά του πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει δηλώσει αν οι αξιωματούχοι έχουν καταβάλει προσπάθειες να συμμορφωθούν με την εν λόγω εντολή.

«Ο Cristian βρίσκεται επί του παρόντος υπό την επιμέλεια ενός ξένου κράτους», έγραψε ο δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Richard Ingebretsen σε μια δικαστική κατάθεση τη Δευτέρα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «δεν έχει την εξουσία να διατάξει την επιστροφή του».

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.