Καρδιακή προσβολή την ώρα που μιλούσε στο κοινοβούλιο της Τουρκίας υπέστη ο βουλευτής του κόμματος της Ευτυχίας (SP) Χασάν Μπιτμέζ.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο Χασάν Μπιτμέζ μιλούσε για τον πόλεμο στο Ισραήλ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα κι αν η Ιστορία παραμείνει σιωπηλή, δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις από την οργή του Θεού» όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε μέσα στην αίθουσα ενώ βρισκόταν στο βήμα.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaparken kalp krizi geçirip yere düşüyor, o esnada AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur" diye bağırıyorlar. Siz gerçekten insan olamazsınız lan. Nasıl varlıklarsınız siz? Sayın Hasan Bitmez'e acil şifalar… pic.twitter.com/oVqf9n7SD8 — Volkan Giritli 🇹🇷 (@volkan_giritli) December 12, 2023

Αμέσως έτρεξαν οι υπόλοιποι βουλευτές που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην αίθουσα για να τον βοηθήσουν. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ ο Χασάν Μπιτμέζ κατά την πτώση του χτύπησε το κεφάλι του στο μαρμάρινο σκαλοπάτι.

Ο βουλευτής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

