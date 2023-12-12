Λογαριασμός
Βουλευτής κατέρρευσε μέσα στο τουρκικό κοινοβούλιο - Έπαθε καρδιακή προσβολή (Βίντεο)

Ο βουλευτής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Βουλευτης τουρκία

Καρδιακή προσβολή την ώρα που μιλούσε στο κοινοβούλιο της Τουρκίας υπέστη ο βουλευτής του κόμματος της Ευτυχίας (SP) Χασάν Μπιτμέζ.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο Χασάν Μπιτμέζ μιλούσε για τον πόλεμο στο Ισραήλ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα κι αν η Ιστορία παραμείνει σιωπηλή, δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις από την οργή του Θεού» όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε μέσα στην αίθουσα ενώ βρισκόταν στο βήμα. 

Αμέσως έτρεξαν οι υπόλοιποι βουλευτές που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην αίθουσα για να τον βοηθήσουν. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ ο Χασάν Μπιτμέζ κατά την πτώση του χτύπησε το κεφάλι του στο μαρμάρινο σκαλοπάτι.

Ο βουλευτής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

