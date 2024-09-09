Λογαριασμός
Τουλάχιστον 7 νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στη Συρία - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Iσραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τρεις επιδρομές εναντίον πέντε στρατιωτικών εγκαταστάσεων

UPDATE: 04:26
Συρία Ισραήλ

Τουλάχιστον 7 πολίτες έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς της αεροπορίας του Ισραήλ στην κεντρική Συρία, μεταδίδει το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Λίγο νωρίτερα, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τρεις επιδρομές εναντίον πέντε στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε περιοχή όπου φιλοξενείται κέντρο επιστημονικής έρευνας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του καθεστώτος προσπαθεί να αποκρούσει σφοδρή ισραηλινή επίθεση σε τρεις χρόνους εναντίον εγκαταστάσεων» των συριακών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή της Μασιάφ, ανατολικά από τη Χάμα (κεντρικά), όπου «έχουν παρουσία οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν και ειδικοί στην ανάπτυξη όπλων», ανέφερε η ΜΚΟ, η οποία έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Συρία
