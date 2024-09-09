Τουλάχιστον 7 πολίτες έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς της αεροπορίας του Ισραήλ στην κεντρική Συρία, μεταδίδει το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Λίγο νωρίτερα, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τρεις επιδρομές εναντίον πέντε στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε περιοχή όπου φιλοξενείται κέντρο επιστημονικής έρευνας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του καθεστώτος προσπαθεί να αποκρούσει σφοδρή ισραηλινή επίθεση σε τρεις χρόνους εναντίον εγκαταστάσεων» των συριακών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή της Μασιάφ, ανατολικά από τη Χάμα (κεντρικά), όπου «έχουν παρουσία οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν και ειδικοί στην ανάπτυξη όπλων», ανέφερε η ΜΚΟ, η οποία έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

⚡️One of the zionist strikes on Syria targeted the Scientific Research Center in Masyaf. pic.twitter.com/ZmiVqa55hE — War Monitor (@WarMonitors) September 8, 2024

🔴SYRIA 🇸🇾| #Israel bombed #Syria on Sunday evening. Cities of Damascus, Homs, Tartous affected. The 🇮🇱 strikes targeted military sites & the #Mysiag scientific research center, already attacked several times in recent years by Israel, and where weapons are manufactured for Iran. pic.twitter.com/2TH7ViXCyA — Nanana365 (@nanana365media) September 8, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.