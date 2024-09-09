Την ώρα που η Aμερικανίδα Δημοκρατική αντιπρόεδρος και υποψήφια της παράταξής της για την προεδρία Κάμαλα Χάρις και ο αντίπαλός της, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζονται για την —πιθανόν κρίσιμη— πρώτη τηλεμαχία τους αυτή την εβδομάδα στη Φιλαδέλφεια, εθνική δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή υπέδειξε πως οδεύουν σε εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση, είναι πρακτικά ισόπαλοι ως προς τις προθέσεις ψήφου, με τον μεγιστάνα να έχει βραχεία κεφαλή.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή των Sienna College/New York Times, ο κ. Τραμπ συγκεντρώνει 48% των προθέσεων ψήφου, προηγείται της κυρίας Χάρις, που προσελκύει το 47%, ωστόσο η διαφορά τους, μιας εκατοστιαίας μονάδας, στο δείγμα των πιθανών ψηφοφόρων βρίσκεται εντός του ορίου στατιστικού σφάλματος (±2,8%). Στο σύνολο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, η διαφορά είναι δυο μονάδες (48-46%) — επίσης εντός του ορίου στατιστικού σφάλματος (±2,6%).

Οι δυο αντίπαλοι θα μετρηθούν στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ που θα αρχίσει να μεταδίδεται από το δίκτυο ABC News αύριο Τρίτη στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Κατά την εφημερίδα, παρότι ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Τραμπ πέρασε δύσκολο μήνα, μετά την πολύκροτη απόφαση του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα, τα ποσοστά του παρέμειναν αξιοσημείωτα σταθερά, κάτι που χαρακτηρίζει προειδοποίηση για την αντιπρόεδρο Χάρις, καθώς απομένει χρονικό διάστημα μικρότερο από δυο μήνες ως την αναμέτρηση τους την 5η Νοεμβρίου.

Ανάλυση του τηλεοπτικού δικτύου CNN, με βάση διάφορες δημοσκοπήσεις μετά το συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο, επίσης υπέδειξε αμφίρροπη αναμέτρηση, δίνοντας προβάδισμα στην 59χρονη αντιπρόεδρο έναντι του 78χρονου πρώην προέδρου (49-47%), χωρίς όμως ούτε εκείνη ούτε εκείνος να παίρνουν καθαρό προβάδισμα ως εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο το περίπλοκο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ, η βαρύτητα των εθνικών δημοσκοπήσεων είναι μάλλον περιορισμένη. Η προσοχή των περισσότερων παρατηρητών είναι στραμμένη σε πολιτείες-κλειδιά (μεταξύ άλλων στο Μίσιγκαν, στο Ουισκόνσιν και στην Πενσιλβάνια), που ενδέχεται να κρίνουν το αποτέλεσμα.

