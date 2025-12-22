Η τουρκική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT) συνέλαβε τον Μεχμέτ Γκορέν, ο οποίος είχε αναλάβει την εκτέλεση επίθεσης αυτοκτονίας για λογαριασμό της ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS, στην περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν και τον μετέφερε στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από πηγές ασφαλείας, η MIT, διαπίστωσε ότι ένα άτομο τουρκικής καταγωγής που δρούσε στους κόλπους της τρομοκρατικής οργάνωσης βρισκόταν στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση για τη σύλληψή του στην περιοχή.

Ο Γκόρεν ανήλθε σε ηγετική θέση με την πάροδο του χρόνου. Διαπιστώθηκε ότι συνεργαζόταν με τον Οζγκιούρ Αλτούν, με την κωδική ονομασία "Abu Yasir Al Turki", ο οποίος έπαιξε ενεργό ρόλο στη μεταφορά μελών του ISIS από την Τουρκία σε Αφγανιστάν και Πακιστάν. Επιπλέον, ελήφθησαν πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι είχε συμφωνήσει να πραγματοποιήσει επιθέσεις αυτοκτονίας με στόχο πολίτες στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Ευρώπη.

Ο Μεχμέτ Γκορέν, είχε την κωδική ονομασία «Γιαχία», και ήταν επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε - Επαρχία Χορασά, ενός παραρτήματος του ISIS που δραστηριοποιείται στη Νότια και Κεντρική Ασία.

