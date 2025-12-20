Τουλάχιστον πέντε μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή το βράδυ οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια εβδομάδα μετά την επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και διερμηνέα τους στην περιοχή της Παλμύρας.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT December 20, 2025

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι πέντε θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ (ανατολικά).

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αργά το βράδυ της Παρασκευής αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του ISIS στη Συρία, μετέδωσαν διεθνή μέσα, ενώ λίγη ώρα αργότερα το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») έκανε γνωστή την έναρξη «μαζικής» επιχείρησης.

U.S. Forces Unleash Massive Strike Against ISIS in Syria



TAMPA, Fla. – U.S. forces have commenced a large-scale strike against ISIS infrastructure and weapons sites in Syria. This massive strike follows the attack on U.S. and partner forces in Syria on Dec. 13.



We will provide… — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

«Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον του αμερικανικού προσωπικού», δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), αργότερα, μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας.

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Διεξήχθησαν πλήγματα στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς και σε επαρχιακές περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και στη Ράκα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Τις εκρήξεις ακολούθησαν «πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο» νοτιοδυτικά από τη Ράκα, είπε εξάλλου αξιωματούχος στην επαρχία, προσθέτοντας πως καταγράφτηκαν σε τομείς υπό τον έλεγχο της συριακής de facto κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ορκιστεί για αντίποινα μετά από επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Συρία από ύποπτο μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Χέγκσεθ: «Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου, είναι μια δήλωση εκδίκησης»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι οι επιδρομές στόχευσαν «μαχητές του ISIS, υποδομές και εγκαταστάσεις όπλων», νωρίτερα την Παρασκευή και δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχημένη.

«Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης», είπε ο Χέγκεθ. «Σήμερα, κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε τους εχθρούς μας. Πολλούς από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε», πρόσθεσε.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στην εφημερίδα New York Times, δήλωσαν ότι οι επιδρομές έγιναν εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε όλη την κεντρική Συρία.

Τραμπ: «Θα χτυπηθείτε πιο σκληρά από ό,τι έχετε χτυπηθεί ποτέ»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε λίγο αργότερα μέσω Truth Social ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ βαριά αντίποινα», αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, ανέφερε ο κ. Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ

Λόγω της άγριας δολοφονίας γενναίων Αμερικανών Πατριωτών στη Συρία από τον ISIS, των οποίων τις όμορφες ψυχές καλωσόρισα στο αμερικανικό έδαφος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια πολύ αξιοπρεπή τελετή, ανακοινώνω με την παρούσα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν πολύ σοβαρά αντίποινα, όπως ακριβώς υποσχέθηκα, στους δολοφονικούς τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι.

Χτυπάμε πολύ δυνατά τα οχυρά του ISIS στη Συρία, ένα μέρος βουτηγμένο στο αίμα που έχει πολλά προβλήματα, αλλά που έχει λαμπρό μέλλον αν ο ISIS μπορέσει να εξαλειφθεί.

Η κυβέρνηση της Συρίας, με επικεφαλής έναν άνθρωπο που εργάζεται πολύ σκληρά για να φέρει πίσω το Μεγαλείο στη Συρία, είναι πλήρως υποστηρίκτρια.

Όλοι οι τρομοκράτες που σκέφτονται να επιτεθούν σε Αμερικανούς προειδοποιούνται με την παρούσα ανάρτηση: ΘΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙΤΕ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΧΤΥΠΗΘΕΙ ΠΟΤΕ ΑΝ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΕΠΙΤΕΘΕΙΤΕ ΞΑΝΑ Ή ΑΠΕΙΛΕΤΕ ΤΙΣ ΗΠΑ.



ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι δύο στρατιώτες του αμερικανικού στρατού και ένας πολιτικός διερμηνέας, σκοτώθηκαν το Σάββατο στην κεντρική συριακή πόλη Παλμύρα από επιτιθέμενο που στόχευσε αυτοκινητοπομπή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός από πυρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραβρέθηκε την Τετάρτη σε τελετή για τρεις Αμερικανούς στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Ντόβερ στο Ντελαγουέρ, χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομερό» και δεσμεύτηκε για αντίποινα για τους τρεις νεκρούς «μεγάλους πατριώτες».

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε τον δράστη ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, ύποπτο για συνεργασία με το Ισλαμικό Κράτος.

Ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο οποίος δημιουργήθηκε τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα στον Λευκό Οίκο, έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία με στόχο υπόπτους του Ισλαμικού Κράτους τους τελευταίους μήνες, συχνά με τη συμμετοχή των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας.

Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν στη Συρία, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο (βορειοανατολικά), καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Η επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, που γενικά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό, ήγειρε ερωτήματα για το εάν αυτές οι δυνάμεις θα παραμείνουν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωνε τον Απρίλιο ότι η Ουάσιγκτον θα μείωνε στο μισό τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία -- ο αριθμός τους ωστόσο δεν είναι γνωστός επισήμως.

