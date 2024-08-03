Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο χώρο γύρω από τη Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια και να διαδηλώσουν κατά του Ισραήλ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Με το σύνθημα «#τελευταίο κάλεσμα», οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου απηύθυναν πρόσκληση στους πολίτες τις τελευταίες ημέρες μέσω τηλεοπτικών σποτ και μηνυμάτων στο Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, επικαλούμενοι μήνυμα του Ισμαήλ Χανίγια, λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία του, για διοργάνωση διαδηλώσεων κατά του Ισραήλ ανά τον κόσμο.

Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, τον πρώην βυζαντινό Ιππόδρομο, έπειτα από έκκληση της «Πλατφόρμας Υποστήριξης της Παλαιστίνης», κρατούσαν τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες, φωτογραφίες του Χανίγια, την πράσινη σημαία του Ισλάμ και φώναζαν συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα», «Δολοφόνοι των ΗΠΑ έξω από την Παλαιστίνη», «Δολοφόνε Ισραήλ έξω από την Παλαιστίνη», «Θυσία το αίμα και η ζωή μας για το Αλ Άκσα», «Χαίρε Χαμάς, κράτα την αντίσταση». Του συλλαλητηρίου προηγήθηκαν πορείες από τις γύρω περιοχές προς την πλατεία της Αγίας Σοφίας από ισλαμιστικές οργανώσεις.

Kürekle değil YÜREKLE GELİYORUZ . Yine harikaydın İSTANBUL ! #SokakHayvanlarıSahipsizDeğil pic.twitter.com/VfuM2TuZcu — Yaşam Hakkı Savunucusu (@alwaysanimals34) August 3, 2024

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο συλλαλητήριο ήταν η κόρη του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Σουμεγιέ, ο σύζυγός της Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ και ο γιος του Μπιλάλ, ο οποίος δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην Αγία Σοφία ακολουθώντας το τελευταίο κάλεσμα του μάρτυρά μας […] Η Παλαιστίνη είναι η υπόθεση των μουσουλμάνων. Αλλά η Παλαιστίνη είναι επίσης η υπόθεση της χώρας μας, επειδή φέραμε την ειρήνη στην Παλαιστίνη για να είμαστε ο σημαιοφόρος του Ισλάμ για εκατοντάδες χρόνια, οπότε η ελεύθερη Παλαιστίνη είναι η κληρονομιά των προγόνων αυτού του έθνους. Αυτό το έθνος πάντα υπερασπιζόταν την υπόθεση της Παλαιστίνης και θα συνεχίσει να το κάνει». Κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ επειδή η πολιτική χρηματοδότηση στις ΗΠΑ γίνεται από το λόμπι του Ισραήλ.

Ανάλογες πορείες υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του Ισραήλ διοργανώθηκαν και στις πόλεις 'Αγρι, Καισάρεια, Κοτζάελι, Νίγδη, Ικόνιο, Προύσα, 'Αδανα και Ζονγκούλντακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.