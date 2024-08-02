Λογαριασμός
Ο Ερντογάν κήρυξε εθνικό πένθος στην Τουρκία για την κηδεία του Χανίγια - Θα παρευρεθεί στην προσευχή στην Αγία Σοφία

Ερντογάν - Χανίγια

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι η σημερινή ημέρα κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους στην Τουρκία λόγω του θανάτου του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Ο Ερντογάν σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε τα εξής: «Προκειμένου να δείξουμε την υποστήριξη μας στην παλαιστινιακή υπόθεση και την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους αδελφούς μας, η Παρασκευή 2 Αυγούστου έχει κηρυχτεί ημέρα εθνικού πένθους για τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, που έπεσε μάρτυρας. Μνημονεύω με σεβασμό τον Ισμαήλ Χανίγια και όλους τους Παλαιστίνιους μάρτυρες, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον παλαιστινιακό λαό εκ μέρους εμού και του Έθνους μου.»

Στο μήνυμα του Ερντογάν αναρτήθηκε και η απόφαση για την Κήρυξη Εθνικού Πένθους.

Ο Ερντογάν θα παρευρεθεί στην Αγία Σοφία στη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής.

