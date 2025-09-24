Δικαστήριο της Τουρκίας διέταξε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ τη σύλληψη του Μπογκάτς Σοϊντεμίρ - διάσημου youtuber και παρουσιαστή της εκομπής "Soguk Savas" (Ψυχρός Πόλεμος) - και του καλεσμένου του, του ράπερ Ενές Ακγκιουντούζ.

Οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι οι δύο άνδρες αστειεύτηκαν για ένα ρητό του προφήτη Μωάμεθ, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μπορεί να συνιστά υποκίνηση θρησκευτικού μίσους.

Bunu izah edemiyoruz. Tekrar ediyoruz:



Niyet okuyarak hukuk uygulanmaz. Kaldı ki Boğaç Soydemir, “bunun hadis olduğunu bilmiyordum, özür dilerim” diyor. Neden özür dilediği bile belirsiz; ama yine de bir kesim bu sözlerden dolayı kırıldıysa diye özür beyan ediyor. Buna rağmen… pic.twitter.com/fZvpEslrxd — postmodern (@istbassavcisi) September 23, 2025

Ο Σοϊντεμίρ, γνωστός στο διαδίκτυο με το όνομα χρήστη "Educatedear", είναι influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκπομπή του έχει περίπου 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube.

Το επίμαχο, «προσβλητικό» αστείο

Η αντιπαράθεση προέκυψε όταν διαβάστηκε στη διάρκεια της εκπομπής ένα αστείο τηλεθεατή, το οποίο ήταν λογοπαίγνιο της φράσης «Το αλκοόλ είναι η μητέρα όλων των κακών», το οποίο συνήθως αναφέρεται ως χαντίθ (κείμενα που παρουσιάζουν τα λόγια και τις πράξεις του Μωάμεθ).

Η ατάκα αυτή περιείχε και σεξουαλικό υπαινιγμό που, σύμφωνα με επικριτές, συνιστά προσβολή προς τον Μωάμεθ.

Soğuk Savaş isimli Youtube programında yapılan bir şakanın ardından program sunucusu Boğaç Soydemir hakkında soruşturma başlatıldı.



Sunucunun şakası şu;

- “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” diyen bir kişiye ne denir?

- “Olsun ben milf seviyorum abi...”



İçki bütün kötülüklerin… pic.twitter.com/eGEQ6OtuK4 — Ali Gül (@avaligul) September 23, 2025

Ο Σοϊντεμίρ ζήτησε συγγνώμη μέσα από τα social media λέγοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει θρησκευτικές αξίες και εξήγησε ότι το επίμαχο αστείο ήταν ένα σχόλιο θεατή που ο ίδιος διάβασε στον αέρα της εκπομπής και θεώρησε ότι ήταν λογοπαίγνιο.

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα λογοπαίγνιο, αλλά θα έπρεπε να το σκεφτόμουν καλύτερα», έγραψε προσθέτοντας ότι το απόσπασμα αυτό αφαιρέθηκε από το βίντεο της εκπομπής.

Από την πλευρά του ο Ακγκιουντούζ απέρριψε και ο ίδιος κάθε υπόνοια σκοπιμότητας και είπε ότι η συνομιλία τους παρερμηνεύτηκε.

Ασφυκτικός έλεγχος στο διαδίκτυο

Η Τουρκία είναι μια κυρίως μουσουλμανική, αλλά επισήμως κοσμική, χώρα παρότι οι αρχές συχνά διώκουν δημόσια πρόσωπα για σχόλιά τους σχετικά με το ισλάμ, τον ισλαμικό νόμο και τον Προφήτη.

Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω νόμων που διευρύνουν την κρατική εποπτεία διαδικτυακού περιεχομένου.

Οι αρχές απαγορεύουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τακτικά, ερευνούν τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβάλλουν κυρώσεις σε πλατφόρμες επειδή δεν συμμορφώνονται με τις εντολές αφαίρεσης περιεχομένου.

Η Τουρκία βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τις ελευθερίες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με έκθεση της μκο Freedom House με έδρα την Ουάσινγκτον που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

