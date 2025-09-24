Σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την αεροπορική του ισχύ, το Ιράν ανέφερε ότι παρέλαβε ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-29, σηματοδοτώντας την αρχή μιας στρατιωτικής αναβάθμισης που ενδέχεται να περιλαμβάνει προηγμένα αεροσκάφη και συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Ο Abolfazl Zohrevand, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του κοινοβουλίου της χώρας, δήλωσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία επί του παρόντος εδρεύουν στο Σιράζ, αποτελούν μια «βραχυπρόθεσμη λύση», ενώ η Τεχεράνη αναμένει την άφιξη πιο εξελιγμένων μαχητικών αεροσκαφών Sukhoi Su-35.

Η ανακοίνωση, που έγινε μέσω του ιρανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Dideban, έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης εισροής ρωσικού και κινεζικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ισλαμική Δημοκρατία. Παράλληλα με τα MiG-29, ο Zohrevant ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα αποκτήσει «σε σημαντικούς αριθμούς» τα ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 και τα κινεζικά συστήματα αεροπορικής άμυνας HQ-9, σημειώνει η Jerusalem Post.

«Μόλις αυτά τα συστήματα τεθούν πλήρως σε λειτουργία, οι εχθροί μας θα καταλάβουν τη γλώσσα της δύναμης», επεσήμανε.

Η επείγουσα ανάγκη της Τεχεράνης

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει ευπάθειες στην αεροπορική άμυνα και την αεροπορία της, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Rising Lion», που κατέστρεψαν τα S-300 και τα αεροσκάφη F-14, F-5 και AH-1.

Το δίκτυο αεροπορικής άμυνας του Ιράν περιλαμβάνει ρωσικής κατασκευής πυραύλους S-300 PMU2, εγχώριους πυραύλους εδάφους-αέρος μακράς εμβέλειας Bavar-373, πυραύλους εδάφους-αέρος Khordad και Sayyad, συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας μακράς εμβέλειας Arman και πυραύλους εδάφους-αέρος μακράς εμβέλειας S-200 Ghareh.

Τα MiG-29, μαχητικά τέταρτης γενιάς, δεν είναι τα πιο προηγμένα στο οπλοστάσιο της Ρωσίας, αλλά αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αναβάθμιση για τον γηρασμένο στόλο του Ιράν, ο οποίος αποτελείται κυρίως από αμερικανικά αεροσκάφη προ του 1979.

Η άφιξή τους υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη της Τεχεράνης να ενισχύσει τις αεροπορικές της δυνατότητες εν μέσω υψηλών περιφερειακών εντάσεων.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν, στρατηγός Mahdi Farahi, επιβεβαίωσε την απόκτηση ρωσικών επιθετικών ελικοπτέρων Mi-28, αεροσκαφών Su-35 και αεροσκαφών εκπαίδευσης μάχης Yak-130. Τον Ιανουάριο του 2025, ο στρατηγός Ali Shadmani του IRGC αναγνώρισε δημοσίως την άφιξη των Su-35, αν και η Μόσχα παρέμεινε σιωπηλή, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Nτμίτρι Πεσκόφ να αρνείται να σχολιάσει. Τον Ιούλιο, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη θα λάμβανε ραντάρ μακράς εμβέλειας και προηγμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου από το Πεκίνο.

Θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες

Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η μεταφορά προηγμένων ρωσικών συστημάτων στο Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει τη στρατηγική ισορροπία στην περιοχή. Το Su-35, ειδικότερα, θεωρείται ως ένα αεροσκάφος που αλλάζει τα δεδομένα λόγω του ανώτερου ραντάρ, των ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης και της ευελιξίας του.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός διατηρεί την αεροπορική υπεροχή μέσω μαχητικών όπως το F-35I Adir, η εισαγωγή ρωσικών αεροσκαφών στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσε να περιπλέξει τον μελλοντικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Πηγή: skai.gr

