Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας

Οι παρεμβολές έγιναν ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από το ρωσικό Καλίνινγκραντ καθ' οδόν προς τη Λιθουανία

gps αεροσκάφους

Ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την υπουργό Άμυνας της χώρας δέχθηκε παρεμβολές στο GPS το πρωί της Τετάρτης, ενώ πετούσε πάνω από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, καθ' οδόν προς τη Λιθουανία, ανέφερε το υπουργείο, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Europa Press.

Την 1η Σεπτεμβρίου ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε επιβεβαιώσει ότι αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία, αναγκάζοντας τους πιλότους να προσγειωθούν χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες.

