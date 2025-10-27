Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9.48 το βράδυ στην Τουρκία. Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD) το επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή Σιντίργι του Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος είναι 5,99 χιλιόμετρα. Υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση κτιρίων.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
⏱️ Saat: 22.48
⏱️ Saat: 22.48
↕️ Derinlik: 5,99 kilometre
Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γύρω περιοχές όπως Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Προύσσα, ενώ ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί.
Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο τόνισε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. Ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης, διευκρίνισε.
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan bina görüntüleri geliyor bölgedeki arkadaşlardan. Umarım can kaybı yoktur. #deprem
⚠️ SİSMİK UYARI ⚠️
📌 Balıkesir
Tahmini Büyüklük: 6.0
Gerçek zamanlı uyarıdır tedbirli olun.
#deprem
JUST IN: A powerful 6.2 magnitude earthquake has struck Balıkesir, Turkey, according to GlobalQuake. #deprem
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 27, 2025
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/BMHeVCQeiN
27.10.2025, 22:48:29 TSİ
Büyüklük: 6.0
Derinlik: 11.4 km#Kandilli
Bursa'da deprem oldu. Hayatımda belki ilk defa kadar şiddetli depremi hissettim. Allahım sen koru. #deprem #bursa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde bazı binalar yıkıldı, elektrikler kesildi— Ramazan Selimoğlu (@selimoluramzn) October 27, 2025
Umarız can kaybı yaşanmaz #deprem #sallandık #Sondakika
#SONDAKİKA— Deprem Dedektörü (@DepremDedektoru) October 27, 2025
Balıkesir, Sındırgı'da 2 katlı metruk bir bina çöktü.
Bölge genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
#deprem
