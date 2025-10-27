Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9.48 το βράδυ στην Τουρκία. Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD) το επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή Σιντίργι του Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος είναι 5,99 χιλιόμετρα. Υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση κτιρίων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γύρω περιοχές όπως Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Προύσσα, ενώ ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί.

Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο τόνισε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. Ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης, διευκρίνισε.

Bursa’da deprem oldu. Hayatımda belki ilk defa kadar şiddetli depremi hissettim. Allahım sen koru. #deprem#bursa pic.twitter.com/9pzrImIvfK