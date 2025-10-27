Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αναφορές για κατάρρευση κτιρίων - Δείτε βίντεο

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στο Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος είναι 11,4 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γύρω περιοχές

UPDATE: 22:34
Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9.48 το βράδυ στην Τουρκία. Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD) το επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή Σιντίργι του Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος είναι 5,99 χιλιόμετρα. Υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση κτιρίων. 

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γύρω περιοχές όπως Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Προύσσα, ενώ ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί. 

Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο τόνισε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. Ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης, διευκρίνισε. 

