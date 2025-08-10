Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Τουρκία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην δυτική Τουρκία.

Οπως αναφέρει το τουρκικό μέσο Bianet, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικιωμένος ενώ την ίδια ώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 29 τραυματίες.

#BREAKING



6.2 earthquake hits Balıkesir, Turkey causing damage.



pic.twitter.com/5fPPf5kJPG — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) August 10, 2025

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 11 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού.

Σύμφωνα με μια πρώτη αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, λίγα λεπτά μετά τον εγκέλαδο, το εστιακό βάθος ήταν 10 Χιλιόμετρα ενώ επίκεντρο ορίζεται στα 139 Χλμ ανατολικά της Μυτιλήνης.

Όπως μεταδίδει ο Ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, υπήρξαν αμέσως αναφορές για κτίρια που κατέρρευσαν εντούτοις οι τουρκικές αρχές αναφέρουν πως οι ζημιές δεν είναι εκτεταμένες.

Για ζημιές σε τουλάχιστον 10 κτίρια κάνουν λόγο οι πρώτες αναφορές, ενώ σε εξέλιξη είναι και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών.

Ήδη μεταδόθηκαν πλάνα από μεγάλο κτίριο που έχει καταρρεύσει στην πόλη Μπαλίκεσιρ, με έντρομους πολίτες να τριγυρνούν γύρω από το κτίσμα που διαλύθηκε «σαν πύργος από τραπουλόχαρτα», ψάχνοντας για παγιδευμένους.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους, που είναι αναστατωμένοι, να μην μπουν στα κτίρια που έχουν σημειωθεί ζημιές, λόγω του φόβου ισχυρών μετασεισμών.

BREAKING: Building collapses in Balıkesir, Turkey following strong earthquake. pic.twitter.com/1vuxiMwlQx — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 10, 2025

Τον μεγάλο σεισμό ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί.

Ο εγκέλαδος έγινε αισθητός σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος.

6.2 earthquake in western Turkey



A building collapsed in Balıkesir following the earthquake



🇹🇷🇹🇷‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/W60XMBX2X9 — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) August 10, 2025

(H κεντρική φωτογραφία είναι πλάνο αρχείου)

Πηγή: skai.gr

