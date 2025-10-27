Η Ρωσία χρησιμοποιεί drones για να καταδιώκει αμάχους που ζουν κοντά στη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, εξαναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προκαλώντας μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών, γεγονός που συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ.

Η έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Ερευνητικής Επιτροπής για την Ουκρανία περιγράφει περιστατικά όπου άμαχοι καταδιώχθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις από drones εξοπλισμένα με κάμερες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δέχθηκαν επιθέσεις με μολότοφ ή εκρηκτικά ενώ αναζητούσαν καταφύγιο.

«Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε μια συντονισμένη πολιτική εκδίωξης αμάχων από τις περιοχές αυτές και συνιστούν το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας του βίαιου εκτοπισμού πληθυσμών», αναφέρει η 17σέλιδη έκθεση που θα παρουσιαστεί αυτή την εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Τα ευρήματα της έρευνας βασίζονται σε 226 συνεντεύξεις με θύματα, μάρτυρες, εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τοπικές αρχές, καθώς και σε εκατοντάδες επαληθευμένα βίντεο από διαδικτυακές πηγές.

Οι επιθέσεις που περιγράφονται στην έκθεση σημειώθηκαν σε τρεις περιοχές της νότιας Ουκρανίας, κοντά στη γραμμή του μετώπου και στην απέναντι πλευρά του ποταμού Δνείπερου, σε διάστημα που ξεπερνά το ένα έτος.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους, αν και οι δυνάμεις της έχουν σκοτώσει χιλιάδες από την έναρξη της εισβολής, πριν από τριάμισι χρόνια. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει επίσης πλήξει πολιτικούς στόχους στη Ρωσία και σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Σύμφωνα με την έκθεση, μια γυναίκα από τη Χερσώνα καταδιώχθηκε τον Αύγουστο του 2024 από drone καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό της και τραυματίστηκε όταν επιχείρησε να κρυφτεί στο γκαράζ της. Την ίδια ημέρα, δύο ακόμη drones έπληξαν το σπίτι της, το οποίο τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει δραματική μείωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές, όπου πλέον παραμένουν μόνο ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρίες.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι χειριστές των drones δρουν με πρόθεση», δήλωσε στο Reuters ο Έρικ Μόζε, πρόεδρος της ερευνητικής επιτροπής του ΟΗΕ. «Καταδιώκουν πραγματικά ανθρώπους είτε βρίσκονται στους κήπους τους, στα σπίτια τους ή στον δρόμο», πρόσθεσε.

Μερικοί από τους επιζώντες που μίλησαν στους ερευνητές του ΟΗΕ ανέφεραν ότι ένιωθαν πως τους “κυνηγούσαν”, ενώ, σύμφωνα με τον Μόζε, οι δράστες χρησιμοποιούν την ίδια λέξη και στα βίντεο των drones που έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο.

Ακόμη και πυροσβέστες, νοσηλευτές και ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν δεχθεί επιθέσεις, στερώντας από τους κατοίκους τις βασικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περιοχές όπου είναι πιο αναγκαίες, αναφέρει η έκθεση.

Η ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ είχε ήδη δηλώσει τον Μάιο ότι τέτοιες επιθέσεις συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας για ανθρωποκτονία. Ωστόσο, στη νέα αυτή έκθεση επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις συνιστούν επίσης βίαιο εκτοπισμό πληθυσμού, ενώ καταγράφεται ότι εκτείνονται σε ευρύτερη περιοχή άνω των 300 χιλιομέτρων.

Η έκθεση τεκμηριώνει, επίσης, ότι οι ρωσικές αρχές συντόνισαν ενέργειες για την απέλαση ή μεταφορά αμάχων από περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, κάτι που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, συνιστά έγκλημα πολέμου.



Πηγή: skai.gr

