Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Λιθουανία, απέναντι στις επαναλαμβανόμενες εισβολές μπαλονιών λαθρεμπόρων στον εναέριο χώρο της.

«Πρόκειται για πρόκληση. Το λέμε με το όνομά του: μια υβριδική απειλή. Και δεν θα το ανεχθούμε», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο αποτελεί έναν ακόμη λόγο να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την παρακολούθηση του ανατολικού μετώπου και την ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση μέσω drones.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η χώρα της θα καταρρίπτει πλέον τα μπαλόνια των λαθρεμπόρων που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν διακόψει επανειλημμένα τις αεροπορικές πτήσεις στη χώρα της Βαλτικής.



