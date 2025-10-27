Το Ισραήλ επιτρέπει μέλος της Χαμάς στη Γάζα για να βοηθήσει στην εύρεση σορών

Η Χαμάς ανακοίνωσε την παράδοση στο Ισραήλ μιας 16ης σορού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την έκκληση των οικογενειών των ομήρων να ανασταλούν τα επόμενα στάδια της συμφωνίας εκεχειρίας, έως ότου επιστραφούν όλα τα λείψανα.

Το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ισραηλινή οργάνωση των συγγενών των ομήρων, υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, όλοι οι όμηροι –νεκροί και ζωντανοί– θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση, την αμερικανική διοίκηση και τους μεσολαβητές να μην προχωρήσουν στην επόμενη φάση της συμφωνίας έως ότου η Χαμάς εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της.

Παράλληλα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς γνωστοποίησε πως θα παραδώσει τη σορό του 16ου ομήρου το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας, στις 9 η ώρα, όπως αναφέρθηκε σε μήνυμα στο κανάλι της στο Telegram.

Η Χαμάς είχε απελευθερώσει στις 13 Οκτωβρίου τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους και επρόκειτο να παραδώσει τις 28 σορούς αιχμαλώτων που κρατούσε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί 15, καθώς επικαλείται δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανέφερε πως ο Ερυθρός Σταυρός, μέλη της Χαμάς και μια αιγυπτιακή ομάδα συνεργάζονται για τον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων που κρατούνταν επί δύο χρόνια στη Γάζα.

Το Ισραήλ, που διατηρεί τον έλεγχο όλων των προσβάσεων στη Λωρίδα της Γάζας, επέτρεψε το περασμένο σαββατοκύριακο την είσοδο αιγυπτιακής αυτοκινητοπομπής για να συνδράμει στην αναζήτηση των σορών.

Οι ερευνητικές ομάδες, εξοπλισμένες με εκσκαφείς, έλαβαν άδεια από τις ισραηλινές αρχές να κινηθούν πέρα από την «κίτρινη γραμμή», υπό αυστηρή επίβλεψη του ισραηλινού στρατού, για τον εντοπισμό των ομήρων, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Σος Μπεντροσιάν. Σε πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου AFPTV από τη συνοικία αλ Τούφα στην πόλη της Γάζας, εκσκαφείς και φορτηγά εργάζονται ανάμεσα στα συντρίμμια, προσπαθώντας να εντοπίσουν τις σορούς.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε πως είναι δύσκολο να εντοπιστούν ορισμένες σοροί Ισραηλινών αιχμαλώτων, καθώς ο πόλεμος έχει αλλάξει το ανάγλυφο της Γάζας. Επιπλέον, όπως είπε, κάποιοι από εκείνους που έθαψαν τις σορούς έχουν σκοτωθεί ή δεν θυμούνται πλέον το σημείο ταφής.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος επανέλαβε τη βούληση της Χαμάς να παραδώσει τις σορούς, παρά τις δυσκολίες, τονίζοντας: «Δεν θα δώσουμε στην (ισραηλινή) κατοχή δικαιολογία για να ξαναρχίσει τον πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

