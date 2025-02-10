Πλαστικός χειρουργός έχει γίνει viral, καθώς έχει αφήσει όλο το διαδίκτυο με «ανοιχτό το στόμα» για τις εντυπωσιακές πλαστικές, που υποστηρίζει ότι έχει εφαρμόσει σε καθημερινούς ανθρώπους τους οποίους ισχυρίζεται ότι έχει «κάνει αγνώριστους».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του χρησιμοποιεί τη μοναδική τεχνική δικής του επινόησης που ονομάζει «Picasso», η οποία μεταμορφώνει το πρόσωπο κάνοντας πολλαπλές μικροδιορθώσεις, χωρίς τη χρήση νυστεριού, όπως μεταδίδει η DalyMail.

Doctor is going viral for his special “Picasso Technique,” pic.twitter.com/YQjHY2C8mF — FearBuck (@FearedBuck) January 31, 2025

Πρόκειται για τον Dr Farzan Malekzadeh, ο οποίος έχει το ιατρείο του στην Τουρκία και παρότι όλοι είναι εντυπωσιασμένοι με το αποτέλεσμα υπάρχουν και πολλοί που τον κατηγορούν για απάτη. Έτσι, έχει κατηγορηθεί ότι επεξεργάζεται τις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας photo-editing λογισμικό και ότι κατά αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα απέχουν από την πραγματικότητα και είναι λίγο «τραβηγμένα».

Dr. Farzan Malekzadeh

Πάντως, στο κάτω μέρος των φωτογραφιών στην πλατφόρμα X, μπαίνει ένα disclaimer ότι οι φωτογραφίες έχουν υποστεί photoshop και αυτό αφορά φωτογραφίες που έχουν τουλάχιστον 166.000 likes.

Ακόμη, ο ίδιος έχει κατηγορηθεί ότι πληρώνει ένα ποσό ως αμοιβή σε influencers, προκειμένου οι τελευταίοι να διακινούν επεξεργασμένες φωτογραφίες, αλλά και να σχολιάζουν ανάλογες δημοσιεύσεις, παραπλανώντας κατά αυτόν τον τρόπο το κοινό, ώστε εκείνο να πιστέψει ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Αυτό σημαίνει ότι δυνητικά κάποιος θα μπορούσε να γίνει πελάτης του, πιστεύοντας στην αξιοπιστία των εικόνων.

Από την πλευρά του, ο Δρ Malekzadeh, ιδιοκτήτης του ινστιτούτου ομορφιάς FMX με έδρα την Τουρκία, ο οποίος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό @Dr.FrzmkZ στο Instagram ανέφερε στους 461.000 ακόλουθούς του ότι είναι ο δημιουργός της λεγόμενης «τεχνικής του Πικάσο», όπως προαναφέρθηκε.

Εξήγησε ότι η μέθοδος χρησιμοποιεί «καινοτόμα ρομπότ» για τη μείωση της κυτταρίτιδας, την αναζωογόνηση του δέρματος, την ανύψωση των χαρακτηριστικών του προσώπου, τη μείωση των ουλών και ακόμη και την ανύψωση των γλουτών.

