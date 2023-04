Τουρκία: Περισσότερες από 100 συλλήψεις υπόπτων «τρομοκρατών» λίγο πριν τις εκλογές - Ανάμεσά τους πολιτικοί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι

Τουλάχιστον 110 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα στην Τουρκία στο πλαίσιο ευρείας «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης με στόχο το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), σύμφωνα με πηγές των δυνάμεων ασφαλείας.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε 21 επαρχίες της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων το Ντιγιάρμπακιρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Κούρδοι.

Η επιχείρηση αυτή, που είχε στόχο ανθρώπους που κατηγορούνται για σχέσεις με το εκτός νόμου PKK, έγινε λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την μεγαλύτερη εκλογική πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τότε που το Κόμμα του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) ανέβηκε στην εξουσία το 2002.

Η αντιπολίτευση κατεβαίνει με ένα ενωμένο μέτωπο έξι κομμάτων, που όρισε έναν υποψήφιο για την προεδρία, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος υποστηρίζεται και από το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP).

#BREAKING Turkish intelligence neutralizes Mehmet Sari, a so-called Raqqa head of YPG/PKK terror group, during operation in Qamishli, Syria pic.twitter.com/WbBRekSnP7