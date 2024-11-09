Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Αισιόδοξος εμφανίζεται αυτές τις ημέρες ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Θεωρεί ότι με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ξεκινάει ένας νέος τρόπος διαπραγμάτευσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γρήγορες λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η Τουρκία, με το πιο σοβαρό, το Κουρδικό. Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση επιστροφής από τη Βουδαπέστη, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοεκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο, τον κάλεσε να επισκεφθεί την Τουρκία και ελπίζει, όπως είπε, να δεχτεί.

Το βλέμμα στο Κουρδικό

Τα τουρκικά και διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η νέα αμερικανική ηγεσία θέλει να αποσύρει την αμερικανική δύναμη, που βρίσκεται στη Συρία και συνεργάζεται από το 2015 με τις Κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), για την αποτροπή του ISIS. Ο καλά εκπαιδευμένος από τους Αμερικανούς κουρδικός στρατός, που αποτελεί την στρατιωτική πτέρυγα της Κουρδικής Αυτόνομης Διοίκησης Βόρειας και Ανατολικής Συρίας, κατέχει περίπου το 25% της Συρίας. Όμως, για την Τουρκία το SDF δεν είναι παρά προέκταση του ΡΚΚ, άρα τρομοκρατική οργάνωση, που επιβουλεύεται την Τουρκία και ο τουρκικός στρατός συχνά πραγματοποιεί διασυνοριακές επιδρομές για να πλήξει στόχους του.

Η επόμενη κίνηση του Τραμπ κατά τον Κένεντι

Οι φήμες περί απόσυρσης των Αμερικανών ενισχύθηκαν μετά χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του Τραμπ, ο οποίος αποκάλυψε τι του είπε ο νέος πρόεδρος στο αεροπλάνο πριν λίγες μέρες σχετικά με τη Συρία:



«Τις προάλλες, ήμουν σε ένα αεροπλάνο με τον Πρόεδρο Τραμπ και μιλούσαμε για τη Μέση Ανατολή, και πήρε ένα κομμάτι χαρτί και σχεδίασε πάνω του έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με όλα τα έθνη πάνω του, και μετά έγραψε τον αριθμό των στρατευμάτων σε κάθε χώρα. Κοιτούσε συγκεκριμένα τα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας και είπε: Έχουμε 500 άνδρες στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας και βρίσκονται σε ένα μικρό στρατόπεδο που βομβαρδίζεται. Υπάρχουν 750.000 στρατιώτες στην Τουρκία και 250.000 στρατιώτες στη Συρία. Αν στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου, θα μας πιάσουν στη μέση. Και ο Τραμπ είπε στους στρατηγούς του: «Τι θα γίνουν αυτοί οι 500 άνδρες;». «Θα γίνουν τροφή για τα κανόνια», του είπε ο στρατηγός του. Και ο Τραμπ είπε: "Βγάλτε τους έξω!"» πάντα κατά τον Κένεντι.

Η άλλη όψη του νομίσματος

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ο Τραμπ αποσύρει την αμερικανική δύναμη από τη Συρία, αυτό θα κάνει τον Τούρκο πρόεδρο ιδιαίτερα ευτυχή. Την ίδια αισιοδοξία όμως τρέφει ο Ερντογάν και για το ουκρανικό, λέγοντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι μπορεί να επιλυθεί «πολύ εύκολα», θυμίζοντας το διαμεσολαβητικό ρόλο που έπαιξε η Άγκυρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τη Συμφωνία για τα Σιτηρά.



Αλλά η αισιοδοξία του θα σταματήσει κάπου εκεί, καθώς θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στο θέμα της Γάζας, αν ο Τραμπ προωθήσει άμεσα ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο πιθανότατα δεν θα ευνοεί την παλαιστινιακή πλευρά, αλλά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

