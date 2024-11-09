Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν διευκρίνισαν σήμερα Σάββατο ότι «μια γυναίκα μπορεί να μιλήσει με μια άλλη γυναίκα», διαψεύδοντας πρόσφατες αναφορές για τέτοια απαγόρευση από το υπουργείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και τη Διάδοση της Αρετής.

«Μια γυναίκα μπορεί να μιλήσει με μια άλλη γυναίκα, οι γυναίκες πρέπει να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στην κοινωνία, οι γυναίκες έχουν ανάγκες», δήλωσε ο Σαϊφούλ Ισλάμ Χιμπέρ, εκπρόσωπος του υπουργείου, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόσφατα, άρθρα από τον εξόριστο αφγανικό Τύπο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αρμόδιος υπουργός Μοχάμεντ Χαλίντ Χανάφι έχει απαγορεύσει στις γυναίκες να μιλούν μεταξύ τους βασίζοντας την πληροφορία σε συγκεκριμένες ηχογραφήσεις.

Είναι «ανόητο» και «παράλογο», απάντησε ο Χιμπέρ. Αυτά τα αποσπάσματα αφορούσαν «εξαιρέσεις», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι στη συνέχεια ο υπουργός αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση γυναικών που προσεύχονταν προτρέποντάς τες να μην μιλούν δυνατά εκείνη τη στιγμή.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι έχουν επιβάλει έμφυλο απαρτχάιντ μετά την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021, εκδιώκοντας σταδιακά τις γυναίκες από τους δημόσιους χώρους.

Επί του παρόντος, οι Αφγανές δεν μπορούν πλέον να σπουδάζουν πέρα από το Δημοτικό σχολείο, να πηγαίνουν σε πάρκα, γυμναστήρια, χώρους περιποίησης και σχεδόν να βγαίνουν από τα σπίτια τους χωρίς συνοδό.

Ένας πρόσφατος νόμος τους απαγορεύει να τραγουδούν ή να απαγγέλλουν ποίηση, σύμφωνα με, όπως και άλλες οδηγίες, μια εξαιρετικά αυστηρή εφαρμογή του ισλαμικού νόμου.

Ορισμένοι τοπικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί σταμάτησαν επίσης να μεταδίδουν γυναικείες φωνές.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν διαβεβαιώνει πάντως ότι ο ισλαμικός νόμος «εγγυάται» τα δικαιώματα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.