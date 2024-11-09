Ολλανδία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην ελήφθησαν υπόψη προειδοποιήσεις από το Ισραήλ για τα επεισόδια

Η ολλανδική κυβέρνηση ερευνά το ενδεχόμενο να μην έλαβε υπόψη προειδοποιήσεις από το Ισραήλ για ενδεχόμενες επιθέσεις κατά Ισραηλινών οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Πέμπτης, αναγνώρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ βαν Βιλ σε επιστολή του προς το κοινοβούλιο.

«Εξακολουθεί να εξελίσσεται έρευνα σχετικά με πιθανά προειδοποιητικές αναφορές από το Ισραήλ», ανέφερε ο Βαν Βιλ στην επιστολή του αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων το βράδυ της Πέμπτης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όλοι πήραν εξιτήριο την Παρασκευή.

Η αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι τέσσερα άτομα παρέμειναν υπό κράτηση από τα 63 που προσήχθησαν.

«Η Εισαγγελία έχει δηλώσει ότι στοχεύει στην εφαρμογή της ταχείας απονομής δικαιοσύνης όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Βαν Βιλ, προσθέτοντας ότι αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» η ταυτοποίηση κάθε υπόπτου. Είπε, ακόμα, ότι η έρευνα θα εξετάσει επίσης αν οι επιθέσεις ήταν οργανωμένες, με αντισημιτικό κίνητρο.

Οι αρχές του Άμστερνταμ απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και η κυβέρνηση έδωσε στην αστυνομία έκτακτες εξουσίες ως απάντηση στις ταραχές.

Τα αντισημιτικά επεισόδια έχουν αυξηθεί στην Ολλανδία μετά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα ως απάντηση στις επιθέσεις ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του περασμένου χρόνου με πολλούς εβραϊκούς οργανισμούς και σχολεία να αναφέρουν απειλές και emails με εκφράσεις μίσους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

