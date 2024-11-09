Ιράν: Κάλεσμα στον Τραμπ να «αλλάξει» την πολιτική του απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία

Η Τεχεράνη κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ, νικητή των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, να «αλλάξει» την πολιτική «μέγιστης πίεσης» που ακολούθησε κατά την πρώτη του θητεία προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Ο κ. Τραμπ πρέπει να δείξει ότι δεν ακολουθεί τις λάθος πολιτικές του παρελθόντος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ιρανός αντιπρόεδρος στρατηγικών υποθέσεων,Ιρανός αντιπρόεδρος Στρατηγικών Υποθέσεων Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

Ο Ζαρίφ, πρώην υπουργός Εξωτερικών, ήταν ο αρχιτέκτονας από την ιρανική πλευρά της πυρηνικής συμφωνίας, που συνήφθη το 2015 μεταξύ της Τεχεράνης και της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλά το σύμφωνο τορπιλίστηκε τρία χρόνια αργότερα, όταν ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τη χώρα του από αυτό και επέβαλε εκ νέου βαριές κυρώσεις ως μέρος μιας πολιτικής «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν.

«Ως άνθρωπος των υπολογισμών, θα πρέπει να δει ποια ήταν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της πολιτικής και αν επιθυμεί να συνεχίσει ή να αλλάξει αυτή την επιζήμια πολιτική», είπε ο Ζαρίφ, αναφερόμενος στην καριέρα του Τραμπ και δεδομένου ότι ο τελευταίος είναι επιχειρηματίας.

Η πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημαδεύτηκε επίσης από την απόφασή του τον Ιανουάριο του 2020 να δολοφονήσει στο Ιράκ τον ισχυρό Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, αρχιτέκτονα της στρατηγικής περιφερειακής επιρροής του Ιράν.

Την Πέμπτη, η Τεχεράνη, μέσω του διπλωματικού εκπροσώπου της Ισμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι ελπίζει ότι η επικείμενη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα καταστήσει δυνατή την «επανεξέταση των λανθασμένων προσεγγίσεων του παρελθόντος».

Ωστόσο, δεν ανέφερε το όνομα του Τραμπ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για όλες τις στρατηγικές αποφάσεις, δεν αναφέρθηκε στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές σε ομιλία της την Πέμπτη.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι δεν επιδιώκει να βλάψει το Ιράν, αλλά αντίθετα ότι επιθυμεί οι Ιρανοί να έχουν «μια πολύ ευημερούσα χώρα».

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές σημειώνεται μια ευαίσθητη στιγμή για το Ιράν, που εμπλέκεται στον πόλεμο στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς και στη διάχυση της σύγκρουσης στον γειτονικό Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Αυτά τα δύο κινήματα υποστηρίζονται οικονομικά και στρατιωτικά από την Τεχεράνη στον πόλεμο τους ενάντια στο κράτος του Ισραήλ, το οποίο το Ιράν δεν αναγνωρίζει.

FBΙ: Το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ – Οι «Φρουροί της Επανάστασης» είχαν δώσει εντολή εξόντωσης



Από την πλευρά των ΗΠΑ, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε χθες Παρασκευή το Ιράν ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μία ενδεικτική κίνηση του πως θα διαμορφωθούν οι ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών και με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Οι κατηγορίες που ανακοινώθηκαν σήμερα (σ.σ. χθες Παρασκευή) αποκαλύπτουν τις συνεχιζόμενες θρασύδειλες προσπάθειες του Ιράν να στοχοποιήσει πολίτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι.

Πριν από λίγες εβδομάδες, το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ σχετικά με πραγματικές και συγκεκριμένες απειλές από το Ιράν για τη δολοφονία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες εναντίον ενός 51χρονου Ιρανού, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έλαβε εντολή από αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης τον περασμένο Σεπτέμβριο να καταστρώσει ένα σχέδιο παρακολούθησης και δολοφονίας του Τραμπ.

Η αμερικανική δικαιοσύνη απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Farhad Shakeri και άλλων δύο ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται επίσης για σχέδιο δολοφονίας ενός ιρανού αντιφρονούντα.

Σε βάρος τους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είπε ότι ο Shakeri δεν έχει συλληφθεί και πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Ιράν.

«Υπάρχουν λίγοι παράγοντες στον κόσμο που αντιπροσωπεύουν τόσο σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ όπως το Ιράν», προειδοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ. «Δεν θα ανεχτούμε τις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να θέσει σε κίνδυνο Αμερικανούς πολίτες και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

