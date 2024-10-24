Στην ταυτοποίηση του ενός δράστη της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στα κεντρικά γραφεία της τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAŞ) προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές όπως μετέδωσε και νωρίτερα σήμερα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης. Πρόκειται για μέλος του PKK, το οποίο φαίνεται να είχε ενταχθεί στην οργάνωση πριν από 7-8 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, τόσο ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ όσο και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια κατηγόρησαν από την πρώτη στιγμή το PKK για την επίθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG — OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024

Σύμφωνα με τη Hurryiet οι δύο δράστες της επίθεσης είχαν κατασκοπεύσει το χώρο πριν πραγματοποιήσουν την επίθεση δημοσιεύοντας, μάλιστα, και μια φωτογραφία στην οποία φέρεται να απεικονίζεται το ζευγάρι να κρατιέται χέρι-χέρι καταγράφοντας τα μέτρα ασφαλείας και τους χώρους των εγκαταστάσεων. Και οι δύο δράστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τα πέντε θύματα

Την ίδια ώρα, στην ταυτοποίηση των 5 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεση προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Cengiz Coskun, αξιωματικός ποιοτικού ελέγχου στην εταιρεία, Zahide Guclu μηχανολόγος μηχανικός, Hasan Huseyin Canbaz υπάλληλος της TAI, ο Atakan Sahin Erdogan φύλακας των εγκαταστάσεων και ο Murat Arslan ο οδηγός του ταξί που μετέφερε και τους δράστες μέχρι την κεντρική πύλη.

Παράλληλα, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για περίθαλψη.

Ένα από τα θύματα της επίθεση αναγνωρίστηκε η μηχανολόγος μηχανικός Zahide Guclu, η οποία βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμής. Η γυναίκα είχε κατέβει στην είσοδο προκειμένου να παραλάβει την ανθοδέσμη που της είχε στείλει ο σύζυγός της όταν σημειώθηκε η επίθεση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Η άτυχη μηχανολόγος Zahide Güçlü

Παράλληλα, οι τρομοκράτες σκότωσαν τον Murat Arslan, τον οδηγό του ταξί κρύβοντας στη συνέχει τη σορό του στον πορτ-μπαγκάζ.

Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό καθώς δημιουργούνται ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που υπήρξαν στις εγκαταστάσεις όπου εργάζονται περίπου 15.000 άνθρωποι. Παράλληλα, αναζητούν κι άλλους δράστες που συμμετείχαν στην επίθεση. Από το πρωί σήμερα πραγματοποιούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία.

Η Τουρκία κατέστρεψε στόχους Κούρδων σε Ιράκ και Συρία

Ως «απάντηση» στην χθεσινή τρομοκρατική επίθεση, η MİTι έπληξε περισσότερους από 30 στόχους Κούρδων μαχητών στο Ιράκ και τη Συρία. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στοχοποιήθηκαν πολλά στρατηγικά σημεία όπως το κτίριο ενεργειακής υποδομής του οργανισμού, η επιμελητεία και η αποθήκη πυρομαχικών.

Παράλληλα, η MİT αναμένεται να συνεχίσει τις επιχειρήσεις μέχρι να επιτευχθεί ο προγραμματισμένος στόχος κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG.

